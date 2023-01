En las últimas horas, el nombre de Rick and Morty ha sonado fuerte en el internet de las cosas y no de la manera que le gustaría a los fans (ya saben, anunciando la siguiente temporada o la fecha oficial de estreno de los nuevos episodios). Resulta que Adult Swim, el canal que transmite esta serie animada tan popular y querida, anunció que rompería lazos con uno de sus cocreadores, Justin Roiland.

¿La razón? Bueno, pues la cosa es un tanto sencilla pero complicada a la vez, ya que tomaron esta decisión debido a que Roiland fue acusado de violencia doméstica en contra de una mujer con la que estuvo saliendo (POR ACÁ les contamos a detalle cómo está la situación). Por supuesto que Justin ha negado todas las acusaciones en su contra, aunque el mundo se le vino encima mientras espera unos meses a que se defina su situación. Pero aunque no lo crean, salió alguien muy poderoso para apoyarlo y levantarle el ánimo… o algo así.

Justin Roiland/Foto: Getty Images

Elon Musk apoyó a Justin Roiland dentro del caso de ‘Rick and Morty’

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, este movimiento de mandar por un tubo a Justin Roiland es más difícil de lo que se imaginaban, pues además de ser cocreador de estos personajazos junto a Dan Harmon, también les prestaba su voz a los protagonistas, así que ahora tendrán qué conseguirse a alguien que los interprete Pero mientras eso pasa y el tema sigue fuerte en la industria del entretenimiento, el mismísimo Elon Musk le entró a la conversación para mostrarse a favor de Roiland y de paso, recordar que es muy importante para esta producción

Resulta que para no perder la bonita costumbre y porque no podía saberse, el ahora dueño de Twitter utilizó su cuenta en dicha red social para opinar sobre el tema y contestar el tuit de un youtuber, al que le dijo simple y sencillamente que Justin era “el alma del show”. Y sí, sabemos que esto no cambia en nada lo que está pasando Roiland, pero al menos queda claro que a pesar de todo lo que se anda diciendo sobre él, hay personas importantes apoyándolo.

He is also the heart of the show — Mr. Tweet (@elonmusk) January 25, 2023

Otras empresas también cortaron lazo con Roiland

Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, Adult Swim no fueron los únicos que cortaron todo tipo de relación laboral con Justin Roiland. Justo después del anuncio del canal de televisión con contenido para adultos, donde confirmaban que sigue en desarrollo la séptima temporada de Rick and Morty, también supimos que Squanch Games, el estudio con el que recientemente lanzó el juego High On Life, tampoco continuará colaborando con él.

Desde entonces y de acuerdo con The Hollywood Reporter, Hulu de igual manera anunció que Justin ya no participará en los programas de animación Koala Man y Solar Opposites, donde era cocreador y ponía voz al personaje principal. Solo queda esperar a que se lleve a cabo el juicio de Roiland a mediados de abril para conocer su futuro y cuál será el desenlace de todo este caso.

Foto: Adult Swim/Getty Images