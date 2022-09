Si a ustedes les gustan los programas de cocina con un toque competitivo, entonces sabrán la importancia de la franquicia Iron Chef en la industria del entretenimiento. El programa original, realizado en Japón, abrió emisiones en la década de los 90 ganando notoriedad en su país de origen… Y pronto, se convirtió en un show con un potencial enorme en todo el mundo.

La popularidad aumentó todavía más cuando a mediados de los 2000, saltó a Estados Unidos con una versión local que igualmente la rompió en todos los sentidos. Incluso, se dieron el lujo de tener al actor y artista marcial Mark Dacascos (Hawaii 5-0, John Wick 3) en el papel del Presidente, un personaje que es parte del sello característico del show. Y bueno, la expansión de la franquicia no ha parado desde entonces…

Logo oficial de ‘Iron Chef: México. Foto: Netflix.

A lo largo de la última década, el programa ha llegado a diferentes países y en este 2022, por fin nos trae su edición especial para el público mexa. Iron Chef: México ya está disponible como una original de Netflix a partir de este 21 de septiembre, con la conducción de Paty Cantú y el reconocido chef Poncho Cadena.

El propio Mark Dacascos tiene una aparición especial en esta oportunidad, presentando al joven actor mexicano Salvador Lam Chang como el nuevo Presidente. El jurado tendrá a tres personas: el chef Gerardo Vázquez Lugo y la crítica culinaria Sophie Avernin, quienes en cada episodio tendrán a una celebridad completando la terna de jueces. Pedrito Sola, Jay de la Cueva, Místico, Belinda, Christopher Uckerman y Michelle Rodríguez son solo algunos de los famosos que participan como calificadores.

La dinámica -para quienes no conozcan el programa del todo- se trata de que una serie de cocineros de diferentes partes del país, entrarán al Estadio Cocina para retar a los Iron Chefs designados y conseguir la mejor puntuación posible. En cada capítulo, se deben preparar cinco platillos en menos de una hora, con una temática especial y un ingrediente secreto. Se llevará un ranking con las mejores calificaciones y quien registre el mejor puntaje, tendrá la oportunidad de un último enfrentamiento con los ‘chefs de hierro’ para aspirar a un gran premio.

Y a todo esto, ¿quiénes son los Iron Chefs de la versión mexicana? Pues bien, Netflix escogió a una tercia conformada por algunos de los más destacados expertos de las artes culinarias del país: Francisco Ruano, Gabriela Ruiz y Roberto Solís. Ellos pondrán a prueba a sus retadores, además de que nos harán agua la boca con los platillos que veremos en pantalla.

En Sopitas.com, tuvimos la oportunidad de platicar con Gaby Ruíz y Roberto Solís respecto a su participación en Iron Chef: México, la experiencia de entrarle al show, lo que los inspira para cocinar y lo que hace de este programa algo genial.

Entrevista con Gaby Ruiz y Roberto Solís por ‘Iron Chef: México’

– Gaby, por ahí en redes sociales cuando se reveló que serías parte de Iron Chef: México, decías que desde pequeña siempre había sido tu sueño aparecer en un programa de cocina. ¿Las expectativas de la pequeña Gaby se cumplieron? ¿Qué es lo más complicados de adentrarse en un show como este?

Gaby Ruiz: “Desde niña siempre me encantó la cocina y siempre veía programas de este tipo. Pero este en especial, lo que veía y se transmitía, esa pasión y el nerviosismo, me hacían jugar y decir que yo era Cat Cora [una de las Iron Chefs de la versión estadounidense], que era de las pocas mujeres que estaban dentro de la competencia… El poder conectar esto con el presente en mi carrera profesional, fue para mí increíble. Hay una conferencia de Steve Jobs que me encanta que dice que ‘nunca te olvides de conectar los puntos’. Entonces, el momento en que me llamaron para hacer un casting, sabía que esto era para mí, me siento completamente feliz y orgullosa de mí… Siempre fue el programa al que yo quería entrar. Definitivamente es una de las cosas más duras a las que me he enfrentado porque debes ser fuerte mentalmente, conservar la calma. Cada cocina tiene su truco y esa fue una de las cosas más complicadas.”

– Roberto, Iron Chef: México será toda una experiencia culinaria, pero se nota que igual ha sido un reto complicado porque se nota la presión en las caras de sus equipos cuando están en plena preparación. Aparte de esto, ¿qué dirías que fue lo más complicado de entrarle a un show como este y qué es lo que encontraste más interesante?

Roberto Solís: “Híjole, creo que lo más duro es la parte mental. Tienes el tema del ‘ingrediente secreto’, que es una parte importante, el tiempo y la espera hablando de la jornada de grabación. Uno anda repase y repase qué es lo que va a preparar y eso te va consumiendo mentalmente… lo que encontré más interesante es el apego a la realidad, eso se me hace super interesante. De alguna manera, yo creía que al ser televisión ya era algo grabado, se da chance todo. Cuando llegamos, nos explicaron todo y la verdad es que sí está muy apegado a la realidad… Eso fue un gran reto y qué bueno que sea así. Parte del éxito es que es un programa muy apegado a la realidad”.

Roberto Solís, Gaby Ruiz y Francisco Ruano son los Iron chefs de la edición mexicana del programa. Foto: Netflix.

– Gaby, eres una de las Iron Chefs y creo que no solo por el hecho de tu destacada labor como cocinera; también por este detalle que le pones a los platillos de querer contar historias, como lo explicas en el capítulo donde te presentas. ¿Cómo surge ese aspecto detallista en tu carrera?

Gaby Ruiz: “Yo crecí con cuentos. Mi papá es un gran cuentacuentos y recuerdo perfecto un ingrediente que no me gustaba, que eran los frijoles, porque mi mamá insistía en ponerles muchísimo epazote y a mí ese sabor tan fuerte no me gustaba. Entonces, mi papá siempre con un cuento era capaz de hacerte comer lo que fuera porque te envolvía en esa historia. Hay un platillo dedicado a mi papá que yo tengo en Carmela y Sal [su restaurante en CDMX] llamado ‘Paquetes de plátano rellenos de tierra de la Luna’, porque los frijoles que él decía que no eran frijoles, sino que él se había ido a la Luna y eran una tierra que se podía comer pero pocos niños la tenían. Eso a mí se me quedó grabado y siempre en cada plato que hago, trato de imprimir una historia”.

– Roberto, hablado un poco más en términos generales, se sabe que eres impulsor de la cocina yucateca. ¿Pero hay algún estilo de cocina que hayas conocido en el show o en otra parte del mundo que tengas muchas ganas de explorar más que nunca? Y en todo caso, ¿qué es lo que define a la cocina yucateca a tu entender?

Roberto Solís: “La verdad que no. Hay muchos estilo de cocina que me gustan como la japonesa y explorarla siempre es algo muy interesante. Pero realmente, nos gusta más el estilo que hacemos, que es el yucateco. El sello de la cocina yucateca es que se trata de una cocina elegante”.

– Va una pregunta para abrir el apetito. Menciones algunos de sus platillos favoritos que hayan hecho en Iron Chef: México o en general a lo largo de su trayectoria y que les guste recomendar.

Gaby Ruiz: “Hay un plato que se llama ‘Las tostadas de mentiras’ que son las favoritas de Carmela y Sal. Se trata de dos maduraciones de coco, uno tierno y un maduro. Cuando tú la pruebas, crees que es alguna proteína animal. La historia rápida es que llega una persona a Tabasco y me dice: ‘Gaby, es que hacía tanto calor que había un señor que vendía coco y parecían cuerito… Ese plato en especial para mí significa que la creatividad le puede ganar a cualquier cosa. También el sope de pulpo y chicharrón prensado es otro plato igual de los más vendidos y engloba todo; sal, grasa, maíz, algo refrescante… tiene muchos sabores. Y mi favorito, es el que te decía de ‘Paquetes de plátano con tierra de la Luna'”.

Roberto Solís: “Uno deben ser las cebollas negras, que son un clásico en mi restaurante [Néctar, ubicado en Mérida]… Uno que hice en Iron Chef México que me gustó mucho fue un postre de cereal con chiles y otro postre que tenemos en el restaurante que se llama ‘Manjar blanco’ [texturas de coco con torta de cielo y ceniza de romero]”.

– Si fueran chefs retadores en Iron Chef, ¿a quién retarían en el Estadio Cocina que fuera un chef nacional o internacional?

Gaby Ruiz: “Tal vez retaría mi chef favorito, René Redzepi [propietario del famoso restaurante Noma en Copenhague. Lo retaría a él para medirme a mí misma como cocinera”.

Roberto Solís: “Buena pregunta… No te puedo dar un nombre en específico, pero si pudiera retar a alguien, sería a una persona que me exija y a quien puedas exigir al máximo para ver qué tan bueno soy. Por supuesto que en el show sí nos exigieron mucho y al final se trata de ese tema de competencia que entre más nivel tengan los chefs, sacan lo mejor de ti y te obligan a sacar lo mejor de ti mismo”.