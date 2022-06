Si algo nos queda claro, es que las plataformas de streaming siguen apostando a contarnos un montón de historias completamente originales. Una de ellas es Apple TV+, que a lo largo de este año nos han traído series espectaculares para todos los gustos. Pero si a ustedes les late la comedia con un pequeño toque de drama, estamos seguros que les interesará ver Loot, una de sus nuevas producciones que promete dejarnos picados frente al sillón.

Desde hace algunas semanas, el servicio de los de Cupertino anunció con bombo y platillo los detalles de esta trama, como que la estaban desarrollando junto a ni más ni menos que Maya Rudolph, una de las actrices cómicas más importantes de la actualidad. Sin embargo, más adelante soltaron más información que nos hizo interesarnos en la idea que tanto ella como los creadores, Alan Yang y Matt Hubard traían en la mente.

Foto: Apple TV+

Maya Rudolph llega a Apple TV+ con ‘Loot’, una serie de comedia y superación

Pero nuestras expectativas aumentaron cuando Apple TV+ soltó el tráiler oficial de Loot, que nos dejó bastante intrigados. En este adelanto conocemos a una mujer multimillonaria que de la nada empieza un viaje sumamente personal e intenso, lleno de momentos graciosos y un tanto dramáticos. Pero después de mucha espera, ya están disponibles los primeros episodios de esta serie en la plataforma y les firmamos lo que quieran que los atrapará.

Por acá tuvimos chance de platicar con el elenco de esta producción, encabezado por Maya Rudolph, Michaela Jaé Rodriguez, Nat Faxon y Ron Funches. Pero no solo ellos, también con los creadores del show, Matt Hubbard y Alan Yang, quienes nos contaron los detalles de esta historia de comedia y autodescubrimiento que seguramente ayudará a muchas personas en el mundo.

Una idea que surgió de las ganas por volver a trabajar en equipo

Probablemente los nombres de Alan Yang y Matt Hubbard no les suene como deberían, pero estamos hablando de dos personas que han estado detrás de grandes sitcoms como 30 Rock, Parks and Recreation, Master of None entre otras. Sin embargo, ahora unen fuerzas en Loot, un proyecto que llevaban desarrollando y que sabían que querían armar junto a Maya Rudolph.

“Básicamente, Matt y yo trabajamos con Maya en otro show y nos gustó tanto la experiencia que quisimos repetirlo. Es por eso que pusimos manos a la obra y empezamos a pensar de qué manera podíamos crear algo interesante para que ella participara. Algo divertido, atrevido, emocional y con lo que cualquiera se pudiera identificar, así como algo que refleje lo que vivimos como sociedad en la actualidad”. “Recuerdo que una noche, Matt me escribió y dijo ‘ok, ¿qué tal si Maya es una mujer que se divorcia de su marido y se queda con 87 mil millones de dólares?’ Esa idea me encantó, es interesante, hablamos con ella y le encantó. A partir de ahí empezamos a crear las raíces del personaje y construimos su mundo. Y sí, el proceso ha sido muy divertido”. Mencionó Alan Yang sobre la idea que inspiró Loot

Matt Hubbard, Maya Rudolph y Alan Yang/Foto: Getty Images

La protagonista refleja la personalidad de Maya Rudolph

En Loot la protagonista es Molly Novak, la esposa de un multimillonario tecnológico que por razones que ya conocerán, decide divorciarse. A partir de ese momento, pasa por una enorme crisis de identidad porque no ha encontrado su misión en la vida y mucho menos el lugar al que pertenece en el mundo. Y sin duda, eso es algo que sin importar la situación, todos podemos identificarnos.

Es por eso que tratando de hacer el bien con sus millones, intenta un montón de cosas –que para ser honestos, nomás no da una–, y a pesar de que Maya Rudolph es una de las actrices más exitosas de la actualidad, tampoco se ha salvado de vivir momentos como los que pasa Molly. Y ella misma nos lo explica.

“Ciertamente pienso que a lo largo de mi carrera he sufrido del síndrome del impostor. Ya sabes, de repente se te vienen a la mente pensamientos como ‘oh, Dios mío, todos aquí saben lo que están haciendo pero y no tengo idea’, cosas así. Creo que todo empezó en ‘Saturday Night Live’, puedo decir que es algo que te deja trabajar en algo de ese tamaño (cuenta entre risas). Cuando descubrí que sufría eso me di cuenta que tenía que tomarme un tiempo, pero muchas veces cuando estás en una situación que implica algo nuevo, como entrar a un nuevo trabajo, intentas simular que tienes idea de lo que haces”. “Incluso me pasó cuando me mudé a Nueva York, llegué y decía ‘soy una neoyorquina, soy ruda’ y sabía lo que estaba diciendo, simulaba que tenía idea de cómo viajar en el metro o que conocía los mejores supermercados, todo con mucho estilo. Pero al final solamente me estaba engañando porque me asustaba la idea de hacer algo nuevo. Y creo que en ese aspecto me relaciono mucho con ella (Molly), porque la humildad y expresas tu vulnerabilidad al final, como pasa en la serie, te da la posibilidad de crecer y madurar a pesar de tus errores”.

Foto: Apple TV+

Crear un personaje complejo pero divertido

Todos los personajes de la serie son geniales, pero sin duda, Molly es quien se roba por completo los reflectores. A pesar de que es una persona que muchas veces está cegada por la realidad llena de lujos vacíos que durante tanto tiempo vivió, conforme avanzan los episodios nos damos cuenta que no les la típica mujer millonaria narcisista, sino todo lo contrario. Y eso se lo debemos a Matt Hubbard y Alan Yang.

“Creo que Molly fue el personaje más complicado de escribir. Siempre quieres que tu protagonista sobresalga en todos los sentidos, y pienso que es grandiosa porque es un personaje que presenta desafíos que nadie se espera, lo cual fue muy emocionante para nosotros. Ella es una billonaria, es una mujer rica que está encerrada en su burbuja de dinero y lujos, especialmente cuando la conocemos, pero nos gustó crearla porque en el fondo tiene un montón de bondad y buena fe, lo cual la empuja a vivir cosas que jamás imaginó, un viaje de autodescubrimiento”. “Así que pusimos todo nuestro esfuerzo por hacerla muy divertida y auténtica para que la gente viera que detrás de una persona con tanto dinero, puede haber alguien con alma y corazón que está esperando algo que detone las cosas buenas que trae por dentro. Es un balance difícil, porque tienes que tener muy cuidado de no llevarla hacia un lugar que no quieres. Para eso también nos apoyamos con Maya, quien entendió muy bien al personaje, es increíble y puede interpretar cualquier cosa, una mezcla que pocas veces se ve. Y sí, Molly fue el personaje en el que más trabajamos”. Declaró Matt Hubbard

Foto: Apple TV+

Una mujer que representa el empoderamiento femenino en la actualidad

Si bien, Loot se centra en la historia de Molly, ella no es el único personaje femenino que tiene protagonismo. En el primer episodio conocemos a Sofia Salinas –interpretada por Michaela Jaé Rodriguez, quien se encarga de una fundación que busca ayudar a las personas que menos tienen y choca con el personaje de Maya Rudolph (es todo lo que diremos).

Poco a poco entendemos las motivaciones de Sofia, pero en el fondo, representa muy bien el papel de muchas mujeres en la actualidad, que toman como bandera el empoderamiento y hacen todo lo que está en sus manos para apoyar y hacer el bien.

“Creo que lo que más me asombró de Sofi fue que es una mujer extraordinaria y fuerte, que sabe lo que quiere, va a donde necesitar ir y consigue lo que sea. Tiene muy claro de donde salió y quiere devolverle un poco a quienes siempre la apoyaron para así romper el círculo y crear una fundación con un equipo que no solo la respalda, sino que la ven como la líder que les hacía falta para realmente generar un cambio”. “Siento que uno de sus defectos es que es un poco cuadrada y eso muchas veces la frustra, y es ahí cuando entra Molly, porque es el aire que Sofi ni siquiera sabe que necesita hasta la mitad de la temporada. Ella logra romper sus barreras y creo que Molly es literalmente el espíritu de esta serie, una humana que sí, es privilegiada pero no tiene idea lo que un billonario puede hacer para contribuir al mundo hasta que hace amigos y compañeros. Honestamente, Sofi envidia eso de Molly, porque la ve como alguien que tiene potencial y no lo muestra por completo”. Mencionó Michaela sobre su personaje

Foto: Apple TV+