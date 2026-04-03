Funan a Karoline Leavitt por decir que Trump "es la persona más culta"

Lo que necesitas saber: La secretaria de Presidencia cuenta que siempre trata de ser la persona más culta de cualquier lugar, pero hay un hombre que siempre le gana: Donald Trump.

En las últimas horas se han agarrado de bajada a la secretaria de Presidencia, Karoline Leavitt, luego de que afirmara que su jefe, Donald Trump, es la persona más culta que conoce.

El 2 de abril, en un evento de Turning Point USA en la Universidad George Washington, la joven secretaria de la Casa Blanca le aventó unos elogios a su jefe.

Foto: @PressSec

Pero… ¿Quién es Karoline Leavitt?

Karoline Leavitt es una joven de 28 años, es asistente política estadounidense y está afiliada al Partido Republicano. Desde el 20 de enero del 2025 es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, siendo la persona más jóven en ocupar el cargo.

Foto: @Karoline Leavitt

¿Y cuáles fueron las declaraciones de Levitt sobre su jefe?

Durante un evento de Turning Point USA, mientras Karoline hablaba respecto a mantenerse al día con las noticias, se detuvo un momento para decir que aunque ella trata de ser la persona más culta de cualquier lugar; siempre hay alguien que la supera: su jefe Trump.

Aseguró que el Presidente de las barras y las estrellas “siempre se la pasa leyendo periódicos” y, aunque ella intenta estar al tanto todos los días, Trump siempre le gana.

Se conoce que Trump anda monitoreando todas las principales cadenas de noticias desde su residencia en la Casa Blanca. Y después de todo, Leavitt les mandó un mensajito a todos los estudiantes sobre la importancia de leer mucho y comparar las noticias de un medio con otro y así “discernir” la verdad.

Y tú, ¿le das la razón a la secretaria de la Casa Blanca sobre lo que opina de Donald Trump?