¿Pensabas mojarte el Sábado de Gloria? ¡Ojo! Te podrías llevar una multa de hasta 35 mil pesos

Lo que necesitas saber: Existen dos leyes que prohíben el desperdicio del agua en CDMX, una es con multas muy altas y otra haciendo trabajo comunitario.

Una de las más grandes tradiciones de Semana Santa es mojarse el Sábado de Gloria, pero cuidado, porque si lo tenías pensado hacer, te podrías llevar una multa grande o pagándolo con trabajo comunitario.

Lo que pasa es que en la CDMX hay dos leyes que te prohíben hacer mal uso del agua; entre ellas una pagando más de 10 mil pesos y otra haciendo trabajo comunitario.

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Estas son las multas y sanciones por desperdiciar agua en Sábado de Gloria

Todo esto de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en el artículo 29, fracción VII, donde dice que desperdiciar el agua es considerado una infracción y se pagaría haciendo más de 10 horas de trabajo comunitario.

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Por otro lado, también la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México apunta en el artículo 110, fracción XIII, que aquel que desperdicie el agua será sancionado administrativamente.

Y en el siguiente artículo 111 dice que a toda aquella persona que desperdicie agua se le aplicará una multa de 100 a 300 UMA (Unidad de Medida y Actualización). O sea, entre 11 a 35 mil pesos, dependiendo de lo que decida la autoridad.

Por cualquier cosa, en contexto de Semana Santa, acá les dejamos una nota con las alcaldías con Ley Seca, aunque sólo la Magdalena Contreras la aplicará hasta el sábado 4.