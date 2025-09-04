Lo que necesitas saber: Tenemos el regreso de Ethan Hawke, quien vuelve de entre los muertos para seguir con los asesinatos.

¡Atención, amantes del terror! Al mismo estilo de Freddy Krueger, Ethan Hawke regresa de entre los muertos como asesino en ‘The Black Phone 2’, película que promete ser aún más terrorífica que la primera entrega.

Tráiler de la segunda entrega de The Black Phone // YouTube:@universalpicturesmx

Tráiler oficial de ‘The Black Phone 2’

Hace más de 3 años que se estrenó la primera película de The Black Phone, tras su éxito, se confirmó una secuela… y la espera terminó, esta segunda parte está por llegar.

En su momento, la apuesta terror de la primera entrega nos sorprendió con más miedo del esperado y todo apunta a que esta secuela va por el mismo camino.

Para empezar, tenemos el regreso de Ethan Hawke, quien vuelve de entre los muertos para seguir con los asesinatos. Y es que para los que no han visto la película o no lo recuerden, su personaje fue asesinado al final de la entrega.

A diferencia de la primera película en la que nuestro asesino atormenta a Finn, esta vez tendrá como objetivo a su hermana Gwen. Pero bueno, acá te dejamos el tráiler, para que te vayas emocionando:

¿Cuándo llegará a cines?

Como pudiste ver, esta segunda entrega se viene con más cine de terror que la primera entrega y lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho para poder verla.

Ve anotándolo en tu calendario, pues The Black Phone 2 se estrenará en la pantalla grande pocos días antes de Halloween, el próximo 16 de octubre.