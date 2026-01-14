Lo que necesitas saber: En Euphoria 3 tendremos Tenemos de regreso a los seis personajes principales: Rue, Nate, Cassie, Maddy, Jules y Lexi, interpretados por Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Hunter Schafer y Maude Apatow.

Ahora sí ponle una marca a tu calendario porque ya es completamente oficial. ¡La tercera temporada de Euphoria ya tiene fecha de estreno!

Euphoria 3 / Foto: HBO

Primer trailer oficial de la tercera temporada

“Dí tus oraciones”, pide HBO al dar a conocer el primer gran adelanto de Euphoria 3… quizás para agradecer a “alguien” que ya está muy cercana la fecha de estreno… y también por lo que veremos en los nuevos capítulos.

Queda un poco más claro con lo que se ve en el trailer: uno de los personajes tratará de tener fe. ¿En qué? Bueno, parece que hay un acercamiento con la iglesia, pero nunca se sabe.

También vemos adelantos de lo que se ha hablado en los últimos meses… especialmente llama la atención la aparición de Rosalía (ahora sabemos que será una bailarina exótica).

Y además algunas imágenes del personaje de Sidney Sweeney, la cual tendrá una cuenta OnlyFans… algo que no querrán perderse la bola de sres románticos que siguen la serie “por la trama”.

Ya hay fecha oficial: ¿Cuándo se estrena ‘Euphoria 3’?

“Los fans de ‘EUPHORIA’ ya pueden empezar la cuenta regresiva: la tercera temporada de la aclamada serie original de HBO llega el 12 abril de 2026 a HBO y HBO Max“, es parte del comunicado con el que se dio la noticia, luego del anuncio oficial en un evento especial en Londres.

¿Ya tenías planes para abril? ¡Pues cancélalos! Bueno, bueno, igual y no es necesario, pero definitivamente tienes que destinar tiempo a echarte la tercera temporada de Euphoria para entonces.

Jules en Euphoria 3 / Imagen: HBO

Recuerda que el elenco de Euphoria 3 incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace y Darrell Britt-Gibson.

También actúan Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Natasha Lyonne, Eli Roth, Sharon Stone y, como te contamos en su momento, también veremos en pantalla a Rosalía y Marshawn Lynch.

Primer vistazo de Rosalía en Euphoria 3 / Foto: @euphoriaHBO

Además, Dominic Fike, Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson regresan a la serie.

Euphoria 3 / Imagen: HBO

Bendito Dios que eso de la posible cancelación de ‘Euphoria 3’ fueron sólo rumores

No podemos dejar de recordar que hasta hace un año todavía se hablaba de la posible cancelación de la serie, ¿te acuerdas?

Se decía que la salida de Barbie Ferreira o la muerte de Angus Cloud habían provocado la cancelación de Euphoria 3, pero bueno, en noviembre del año pasado HBO aclaró que eran solo rumores.