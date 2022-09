Este sábado 10 de septiembre, se llevó a cabo el panel de la D23 en relación a las noticias de 20th Century Studios, Lucasfilm y Marvel Studios. Entre los anuncios más destacados de este último está el elenco de Thunderbolts, una de las próximas películas del MCU.

Kevin Feige, quien estaba a cargo de este panel, anunció el enorme cast que formará parte de esta película, una de las más esperadas. Aún no se sabe bien en qué parte del MCU entra; es decir, en cuál de las siguientes fases se integrará, pero lo que sí tenemos es una fecha de salida estimada para 2024.

Sin emabrgo, como les decíamos, durante la D23 se reveló una imagen con el logo oficial de Thunderbolts más una del elenco en donde vemos a Florence Pugh regresar en su papel de Yelena Belova, a quien vimos por primera vez en Black Widow y luego en Hawkeye. ¿Pero quién más se suma a este elenco?

Imagen de ‘Thunderbolts’ / Foto: Marvel Studios

Thunderbolts

Florence Pugh como Yelena, a juzgar por la imagen, será la encargada de liderar a este grupo, el cual integra a Red Guardian, Bucky Barnes, U.S. Agent, Ghost, Taskmaster y La Contessa Valentina Allegra de la Fontaine.

Los actores que veremos de nueva cuenta son David Harbour, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko y Julia Louis-Dreyfus, respectivamente. El más conocido, sin duda, es Stan como Bucky Barnes, quien apareció en el MCU en 2011 en Capitán América: El primer vengador.

En cuanto a Red Guradian, Taskmaster y Yelena, los tres aparecieron por primera vez en Black Widow de 2021. John Walker o U.S. Agent tuvo su aparición ese mismo año con la serie The Flacon and the Winter Soldier, y al cierre, este es reclutado por Valentina. Por último tenemos a Ghots, quien hizo su entrada al MCU en Ant-Man and the Wasp de 2018.

¿Y Zemo?

Todos los actores estuvieron presentes en la D23 con excepción de Florence Pugh, quien se encuentra filmando la Parte 2 de Dune. Por cierto, motivo por el cual no hizo prensa en el Festival de Venecia (y de aquí se desataron un montón de rumores y chismes por una supuesta pelea con Olivia Wilde).

El director de esta cinta será Jake Schreier, a quien recordamos por sus colaboraciones en videos musicales de artistas como Haim, Kanye West y Kendrick Lamar. El guion correrá a cargo de Eric Pearson, conocido por su trabajo en filmes como Thor: Ragnorok y Black Widow.

El elenco de Thunderbolts fue una de las más grandes revelaciones y sorpresas como podemos ver. Pero muchos fans de la franquicia mostraron en redes sociales su frustración por no ver a Zemo, el personaje interpretado por Daniel Brühl desde Capitán América: Civil War de 2016.