Lo que necesitas saber: La Selección de Sudáfrica necesita visas para entrar a Estados Unidos, donde jugará su segundo partido contra Chequia

La Selección de Sudáfrica, el primer rival de México en el Mundial 2026, llegará a México este martes 2 de junio y se instará en Pachuca, después de atrasar el viaje a nuestro país debido a problemas de visado, lo cual mantiene a la delegación africana aún en su país.

El plan era que la Selección de Sudáfrica llegara a México el domingo 31 de mayo por la mañana, sin embargo los problemas administrativos han retrasado la salida del equipo que jugará el primer partido de la Copa del Mundo, el próximo 11 de junio.

Selección de Sudáfrica

Se atrasa la llegada de la Selección de Sudáfrica a México

En un principio se dio a conocer que 20 miembros de la delegación aún no recibían las visas debido a que éstas seguían en trámite, sin embargo, se espera que estos problemas se revuelvan a la brevedad, por lo cual viajarán directo a México este lunes 1 de junio.

“La selección nacional de Sudáfrica ha enfrentado dificultades en relación con los visados de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico; como consecuencia de ello, el grupo no pudo viajar a Norteamérica esta mañana tal como se había previsto originalmente”, indica un comunicado de la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA).

“La SAFA trabaja sin descanso para asegurar que el equipo viaje a la Ciudad de México lo antes posible, previo al partido inaugural del torneo contra los anfitriones, México, en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026.

“Seguimos comprometidos a garantizar que los preparativos del equipo para el torneo sigan su curso; mientras tanto, los Bafana Bafana continuarán entrenando en Johannesburgo hasta el momento de su partida”.

Selección de Sudáfrica

La Selección de Sudáfrica llegará a México el martes

El ministros de deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzi, indicó que los jugadores ya tienen las visas para viajar a Estados Unidos, donde disputarán su segunda partido de la fase se grupos, ante Chequia.

Las visas que seguían en trámite corresponden al auxiliar técnico, el médico, jefe de seguridad y un analista. “El vuelo chárter partirá este lunes”.

De acuerdo con ESPN, la Selección de Sudáfrica llegará a México el martes 4 de junio a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en el Aeropuerto Felipe Ángeles, y de ahí se trasladarán a Pachuca, Hidalgo, donde tendrán su base.

Será en la Universidad del Futbol donde la Selección de Sudáfrica tenga sus entrenamientos antes de viajar a la Ciudad de México para el reconocimiento de cancha del Estadio Ciudad de México y el posterior partido inaugural del Mundial, contra México.