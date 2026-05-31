Lo que necesitas saber: Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia civil privada en Londres. La pareja celebró junto a familiares y amigos cercanos, y ahora se prepararía para una fiesta de tres días en Sicilia.

Después de meses de rumores, especulaciones y muchas fotos románticas en redes sociales, todo indica que Dua Lipa y el actor Callum Turner ya dieron el siguiente paso en su relación y se casaron en una íntima ceremonia civil en Londres.

La cantante de “Don´t StartNow” y “Levitating” llegó al altar junto a Turner en una celebración privada que reunió únicamente a familiares y amigos cercanos. La ceremonia se llevó a cabo en el histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los lugares favoritos de las celebridades para contraer matrimonio en la capital británica.

Foto: @addictionlipa

Las primeras imágenes de la boda comenzaron a circular gracias a medios como Vogue y The Sun, donde se puede ver a la pareja tomada de la mano y sonriendo mientras celebraban su unión.

Un look de alta costura para el gran día

Para la ocasión, Dua Lipa apostó por un look clásico pero elegante. La cantante vistió un diseño de Daniel Roseberry para Schiaparelli Couture, acompañado por un sombrero creado por Stephen Jones y unos zapatos Christian Louboutin.

Por su parte, Callum Turner eligió un traje de Ferragamo para la ceremonia, manteniendo una estética sobria y sofisticada.

La fiesta apenas comienza

Aunque la boda civil ya se realizó, los festejos estarían lejos de terminar. Diversos reportes señalan que la pareja planea una celebración mucho más grande en Palermo, Sicilia, donde organizarían una fiesta de tres días con la presencia de varias celebridades del mundo de la música, el cine y la moda.

Foto: @dualipa

Una historia de amor que comenzó en 2024

Dua Lipa y Callum Turner fueron vinculados sentimentalmente por primera vez a principios de 2024, cuando fueron vistos juntos durante una fiesta relacionada con la serie “Masters of the Air” en Los Ángeles.

Con el paso de los meses, la relación se hizo cada vez más pública y la propia cantante confirmó posteriormente que estaban comprometidos. Ahora, la pareja finalmente llegó al altar y comienza una nueva etapa juntos.

Y sí, mientras millones de fans siguen escuchando “Levitating” y “Training Season”, Dua Lipa acaba de sumar un nuevo capítulo a su historia personal: el de recién casada.