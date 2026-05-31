Lo que necesitas saber: Durante los operativos realizados en el penal a lo largo de 2026, las autoridades han decomisado celulares, cargadores, tarjetas SIM, relojes inteligentes, módems, equipos de comunicación y diversas armas.

La violencia se volvió a hacer presente la madrugada de este domingo 31 de mayo, esta vez debido a una riña entre internos del penal de Aguaruto, en Sinaloa, que dejó a varias personas sin vida.

Todo ocurrió al interior del centro penitenciario ubicado en el municipio de Culiacán y aunque hasta ahora se desconocen las causas que iniciaron el altercado, la Secretaría de Seguridad Pública ya confirmó que al menos siete internos murieron y uno más resultó gravemente herido durante la riña.

Foto: Captura de pantalla

Tras los hechos, las autoridades del penal informaron que las visitas familiares quedarían suspendidas para continuar con las investigaciones y la revisión del lugar, con el fin de garantizar la seguridad del resto de los reos. Estas se restablecerán hasta nuevo aviso.

Además, en el exterior del penal se desplegaron efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército para reforzar la seguridad y apoyar las acciones de contención.

Hasta el momento continúan las investigaciones sobre este hecho y la Fiscalía mantiene un seguimiento cercano del caso. Y es que este incidente no sería algo aislado, pues ocurre después de varios operativos realizados en el penal durante este 2026.

De hecho, en al menos seis de estas revisiones se han decomisado celulares, cargadores, tarjetas SIM, relojes inteligentes, módems, equipos de comunicación, armas blancas y de fuego, puntas metálicas, droga y dinero en efectivo.

Por ello, la Fiscalía también buscará determinar cómo ingresaron estos objetos al centro penitenciario y si existió algún tipo de complicidad que permitiera su entrada.