Lo que necesitas saber: Marcelo Flores será intervenido en los siguientes días

Marcelo Flores se perderá el Mundial del 2026 con la Selección de Canadá, pues el propio jugador de Tigres confirmó en sus redes sociales una rotura de ligamento cruzado anterior, sufrida en el final de la Concachampions contra Toluca.

El futbolista que disputó algunos partidos con la Selección Mexicana, había tramitado su cambio de federación para jugar con la Selección de Canadá y había sido convocado para disputar su primera Copa del Mundo.

Marcelo Flores confirma su baja del Mundial

Marcelo Flores sufrió esta lesión en el partido contra Toluca, tras hacer un recorte en el área, sin embargo, no pudo apoyar bien la pierna derecha en esa jugada, y al no encontrar estabilidad en el pie la rodilla hizo un giro brusco, el cual le cobró factura.

Em 2021, Marcelo Flores recebeu um convite da seleção do Canadá para defender a seleção, mas recusou. Ele é filho de mexicano, mas nasceu no Canadá



Em 2025, sem chances na seleção do México, aceitou o chamado para defender o país onde nasceu



Com duas semanas para o início da… — Revista Série Z (@revistaseriez) May 31, 2026

“Son tiempos muy difíciles para mí, perdí mi ACL (ligamento cruzado anterior, por sus siglas en inglés). Solo quería agradecerle a todos sus mensajes… aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte”, compartió en un historia de Instagram.

La Selección de Canadá también compartió un mensaje de apoyo para el futbolista de origen mexicano. “Estamos en contacto con Marcelo y el equipo médico del Club Tigres en relación con la lesión que sufrió anoche en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Estamos contigo, Marcelo”.

Marcelo Flores se pierde el Mundial

Se espera que Tigres comparta en los siguientes minutos algún comunicado con el parte médico oficial