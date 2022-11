Al rescate: Guillermo del Toro se ofrece a cubrir el costo de los premios Ariel

Y como siempre todo está bajo control gracias a Guillermo del Toro. Y es que este sábado 26 de noviembre, el famoso cineasta mexicano dio a conocer su intención de costear los premios Ariel de 2023 con tal de seguir apoyando a quienes hacen el cine en nuestro país. ¡Tan crack como siempre!

Fue a través de su cuenta de Twitter –y justo durante el partido de México y Argentina en el Mundial de Qatar– donde Guillermo del Toro indicó que el se ofrecía mantener el costo total de los Arieles, “sin entrar en política” y sólo buscando soluciones relacionadas a las estatuillas mexicanas.

Guillermo del Toro se ofrece a costear los premios Ariel 2023

“Ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible”, escribió el director quien pidió un diálogo entre la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y Alejandra Frausto, secretaría de Cultura del Gobierno de México.

“La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento, son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen nuestro cine, esa forma de arte, muy real y muy valorada- y siempre en peligro”, indicó Guillermo del Toro y pidió hallar soluciones: “Me sumo, no resto a nadie… las culpas no sirven”.

El cineasta quiere que los Arieles sigan para aquellos que hacen cine en México

El pasado 24 de noviembre la AMACC anunció que suspenderán la convocatoria y otros procesos de inscripción para la edición 2023 de los Premios Ariel, esto debido a unos recortes que el gobierno federal les ha aplicado desde hace ya un par de años.

En un comunicado, la Academia mexicana señaló al Gobierno de México de renunciar a su “responsabilidad como principal promotor y difusor del cine y la cultura en general”, y debido a eso decidieron detener sus actividades hasta nuevo aviso.

Por su parte, Alejandra Frausto aseguró que el apoyo al cine de nuestro país es mayor en esta administración que en otras (cosa que no demostró con papelitos) y que, en el caso de Guillermo del Toro, él tenía las “puertas abiertas” para recibir su nueva película Pinoccio.

En cuanto a la oferta que Del Toro lanzó este sábado, muchas personas aplaudieron de nueva cuenta la hazaña del cineasta quien constantemente mete las manos al fuego para ayudar a mexicanos que requieren algún tipo de apoyo económico que no reciben por parte del gobierno.

E hizo un llamado para que la gente sepa y vea más allá del cine mexicano comercial

“Memo, no, es muy generoso de tu parte, pero no hagas el trabajo del Estado, que les dé pena…”, son algunos de los tuits que se encuentran en las respuestas a la propuesta de Guillermo del Toro, donde algunos indican que el cineasta sólo quiere apoyo pa’ sus cuates.

Algo a lo que por supuesto, Memo del Toro ya respondió a los bots: “Ya chole con lo de lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Marquez Abella, Lila Aviles, Fernanda Valadez, etc. Digo, para que se les note menos la plantilla“, afirmó.

