Era 1993 cuando el mundo conoció a Keiko, una orca cautiva que protagonizó uno de los clásicos infantiles y juveniles más exitosos de la época: Liberen a Willy, la historia de un huérfano que se hace amigo de una orca en cautiverio, buscando su libertad.

La cosa es que Liberen a Willy fue muy exitosa y muy taquillera. Costó unos 20 millones de dólares y recaudó más de 153 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que no sólo dio paso a varias películas y hasta una serie animada, sino que también promovió el activismo alrededor de la liberación de animales marinos en cautiverio.

Bueno, el punto es que en Warner Bros. no pueden dejar ir la oportunidad de apelar a esa nostalgia. Y por eso dieron luz verde a un reboot de Liberen a Willy. Esto es lo que sabemos.

Jason James Richter en ‘Liberen a Willy’ / Foto: IMDb

El reboot de Liberen a Willy

Los hermanos Russo, directores de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, The Gray Man, Cherry y la próxima Avengers: Doomsday, estarán detrás del reboot de Liberen a Willy como productores con su compañía AGBO.

El guion correrá a cargo de Mary-Margaret Kunze y Jade Halley Bartlett, quienes han escrito episodios para series como Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil y The Boroughs, y películas como La chica de Miller.

La duda más grande que tenemos es si la nueva protagonista será una orca real. Es decir, si Willy volverá a ser interpretada por una Keiko de la actualidad. No queremos ponernos sangrones, pero si ese fuera el caso, sería justamente lo contrario a lo que se logró con su estreno en los 90, ¿no creen?