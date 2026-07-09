Lo que necesitas saber: El avistamiento de esta ave rapaz en peligro de extinción representa un buen estado de conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.

¡Buenas noticias para México! Recientemente se registró en el Área Natural Protegida de Reserva de la Biosfera Sierra Gorda (RBSG), en el norte de Querétaro, la presencia de un animal en peligro de extinción: el águila tirana.

Avistamiento de águila tirana en Querétaro // Facebook: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Registran presencia del águila tirana en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda

Así como lo leíste. Por primera vez se registró en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en Querétaro el avistamiento del águila tirana (Spizaetus tyrannus), un ave rapaz.

Fue mediante un comunicado que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó sobre este hallazgo histórico. El ave es una especie que está catalogada en peligro de extinción en México.

“Su registro se obtuvo gracias a la coordinación del personal del ANP con habitantes del ejido de Ayutla, municipio de Arroyo Seco, lo que permitió obtener información relevante sobre su presencia y distribución de esta especie prioritaria de importancia ecológica”, se lee.

Y es que su importancia en los ecosistemas forestales se debe a que contribuye al equilibrio ecológico de las zonas donde habita.

Avistamiento de águila tirana en Querétaro // Facebook: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

¿Qué significa este avistamiento?

Como en otras ocasiones, la presencia de diversas especies indican el buen estado de conservación de los ecosistemas. En este caso, el de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.

“Este registro fortalece el conocimiento sobre la biodiversidad del área y marca un hito histórico para esta especie ya que su distribución original se encuentra a más de 150 kilómetros en la vertiente del Golfo de México“, informaron las autoridades.

Presencia del águila tirana en México // Facebook: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Así que sí, México tiene una razón más para celebrar y es el avistamiento del águila tirana.