Lo que necesitas saber: 4 de cada 10 personas en México vieron el partido contra Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México o Estadio Azteca impuso récords de audiencia tanto en nuestro país como en Estados Unidos y oficialmente se convirtió en el juego de futbol más visto en la historia de ambas naciones.

El partido celebrado el domingo 5 de julio nos tuvo al borde del asiento a lo largó de casi 100 minutos de juego y es considerado uno de los mejores partidos de esta Copa del Mundo por la intensidad con la que se disputó y el drama de México por conseguir el empate en casa.

México vs Inglaterra, el partido más visto en México

Este partido de los Octavos de Final, que se disputó en horario estelar en México, tuvo un poco de drama extra, ya que el inicio se retrasó una hora por tormenta eléctrica, y fue visto por 36 millones de espectadores en Televisa y en TV Azteca.

Mexico tiene una población de superior a los 134 millones, por lo tanto los números de audiencia nos dicen que casi 4 de cada 10 personas en México vieron el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

De los 36 millones, 20.7 vieron el juego en la señal de Televisa, que es la que se proyecta en los Fan Fest, mientras que TV Azteca reunió a 15.3 millones de televidentes durante la noche del 5 de julio, según la cuenta de FIFA Media.

México vs Inglaterra / Mexsport

México vs Inglaterra, también impone un récord de audiencia en Estados Unidos

En Estados Unidos el partido entre México e Inglaterra también dejó números impresionantes. Se decía que el juego de futbol más visto en la historia del país norteamericano había sido el de la selección local (o sea Estados Unidos) y Bélgica, el cual tuvo una audiencia de 30 millones, en Fox.

Sin embargo, el partido de México superó por mucho esta cifra si se suman los 23.2 millones de Telemundo (transmisión en español) y los 21.7 de Fox (transmisión en inglés), lo cual da un total de casi 44 millones, por lo tanto el último duelo del Tri pasó a ser el más visto en la historia de Estados Unidos, de acuerdo con The Athletic.

Además hay que destacar en que el México vs Inglaterra se convirtió en el partido de la Selección Mexicana más visto en inglés de todos los tiempos, con esos 21.7 millones de espectadores.

¿Habrá otro juego en lo que resta del Mundial que supere estas cifras?