Lo que necesitas saber: No incluimos a Javier Aguirre en la lista, porque desde hace varios meses se informó que, después del Mundial 2026, él dejaría el cargo y Rafa Márquez tomaría su lugar.

El Mundial 2026 no solo ha terminado con los sueños de varios jugadores, también de los entrenadores que no han sobrevivido a la eliminación. Así que acá va una lista de todos los entrenadores que han sido despedidos o han dejado su cargo durante el Mundial.

Captura de pantalla

Ojo, no incluimos a Javier Aguirre en la lista, porque desde hace varios meses se informó que al terminó del Mundial 2026, él dejaría el cargo y Rafa Márquez tomaría su lugar.

Entrenadores despedidos durante el Mundial

Sebastián Beccacece – Ecuador

Sebastián Beccacece renunció a su puesto como entrenador de Ecuador después de perder ante México en los 16vos de final del Mundial 2026.

El argentino reconoció que no cumplió con los objetivos que tenían y lo más sensato que pudo hacer, fue dejar su cargo. “No pudimos cumplir con la hazaña. Mi contrato finaliza con el Mundial”.

Resultados de Beccacece en el Mundial

Ecuador avanzó a los 16vos de final como uno de los mejores terceros lugares. En Fase de Grupos apenas consiguió una victoria contra Alemania, perdió ante Costa de Marfil y empató contra Curazao.

Costa de Marfil 1-0 Ecuador: Fase de grupos

Ecuador 0-0 Curazao: Fase de grupos

Ecuador 2-1 Alemania: Fase de grupos

México 2-0 Ecuador: 16vos de final

Captura de pantalla @RodolfoLanderos vía X

Sabri Lamouchi – Túnez

Túnez despidió a Sabri Lamouchi después de perder 5-1 ante Suecia en su debut en el Mundial 2026. A la Federación Tunecina no le gustó nada que el equipo no ‘metiera ni las manos’ para evitar la derrota y decidieron nombrar a Hervé Renard su nuevo entrenador.

Aunque el despido de Lamouchi no cambió en nada al equipo, al contrario, después de su segundo partido ya estaban eliminados ¿Peor aún? Los jugadores acusaron a la Federación del fracaso y Renard renunció al cargo después de la eliminación.

Resultados de Lamouchi en el Mundial

De las tres derrotas de Túnez, Sabri Lamouchi solo dirigió la primera, las otras dos, le corresponden a Hervé Renard.

Suecia 5-1 Túnez: Fase de grupos

El DT de Túnez fue despedido tras la derrota contra Suecia / Mexsport

Hervé Renard – Túnez

El breve contrato de Hervé Renard con Túnez solo contemplaba los dos partidos restantes de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Así que después de la derrota ante Países Bajos, no le quedó más remedio que tomar sus cosas e irse.

Resultados de Renard en el Mundial

Japón 4-0 Túnez: Fase de grupos

Túnez 1-3 Países Bajos: Fase de grupos

Fotografía fifa.com

Marcelo Bielsa – Uruguay

Marcelo Bielsa realmente no fue despedido. Desde antes del Mundial 2026, ya había dicho que después del torneo dejaría de ser entrenador de Uruguay. Aunque después de ver los resultados del equipo, parece que fue la mejor decisión.

Con Bielsa, Uruguay igualó su peor resultado en Copas del Mundo después de conseguir apenas 2 puntos y por segundo Mundial consecutivo se fueron eliminados en Fase de Grupos.

Resultados de Bielsa en el Mundial

España 1-0 Uruguay: Fase de grupos

Uruguay 2-2 Cabo Verde: Fase de grupos

Arabia Saudita 1-1 Uruguay: Fase de grupos

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay / Luis Abraham Balderrama

Ronald Koeman – Países Bajos

Ronald Koeman tampoco fue despedido, él ya le había comunicado a la Federación Neerlandesa que no continuaría en el cargo después del Mundial 2026, fuera cual fuera el resultado.

Koeman quiere dedicarse de lleno a su familia, sobre todo a su esposa Bartina, quien desde hace varios años padece cáncer de mama y cada miércoles tiene que tomar sus quimioterapias.

Con Ronald Koeman, Países Bajos solo llegó a 16vos de final, ronda en la que fue eliminado por Marruecos.

Resultados de Koeman en el Mundial

Países Bajos 5-1 Suecia: Fase de grupos

Países Bajos 2-2 Japón: Fase de grupos

Túnez 1-3 Países Bajos: Fase de grupos

Países Bajos 2-3 (penales) Marruecos: 16vos de final

Julian Nagelsmann – Alemania

Después de que Paraguay eliminó a Alemania en los 16vos de final del Mundial 2026 y aquella sorpresiva derrota ante Ecuador, no le quedó de otra a Julian Nagelsmann que presentar su renuncia.

“La decisión no fue nada fácil. Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, merecen la oportunidad de empezar de cero. Quiero agradecer a mi cuerpo técnico, al equipo de apoyo y a todos en la federación que nos apoyaron, especialmente a los jugadores con los que tuve el privilegio de trabajar“.

Resultados de Nagelsmann en el Mundial

Alemania 7-1 Curazao: Fase de grupos

Alemania 2-1 Costa de Marfil: Fase de grupos

Ecuador 2-1 Alemania: Fase de grupos

Paraguay 4-3 (penales) Alemania: 16vos de final

Fotografía @DFB_Team vía X

Roberto Martínez – Portugal

Roberto Martínez decidió dejar el cargo de entrenador de Portugal después de ser eliminado del Mundial en Octavos de Final por España. Dijo que no tenía caso seguir al frente del equipo después de no cumplir con el objetivo de hacerlos campeones.

Y bueno, junto con Roberto Martínez también se fue Cristiano Ronaldo, quien jugó su último partido en Copas del Mundo. El ‘Comandante’ se va como el único futbolista en marcar gol en seis ediciones.

Resultados de Martínez en el Mundial

Portugal 1-1 RD Congo: Fase de grupos

Portugal 5-0 Uzbekistán: Fase de grupos

Colombia 0-0 Portugal: Fase de grupos

Portugal 2-1 Croacia: 16vos de final

España 1-0 Portugal: Octavos de final

Zlatko Dalić – Croacia

Zlatko Dalic también decidió dejar su cargo después de casi diez años. Croacia fue eliminada en 16vos por Portugal, lo que también significó el adiós de Luka Modric de las Copas del Mundo.

“Ha llegado el momento. Por mucho que aún sienta la ambición y el deseo de escribir nuevos éxitos con Croacia, siento que este es el momento correcto para cerrar esta increíble era. Me voy con el corazón lleno y orgulloso de haber contribuido a los mayores éxitos del fútbol croata en la historia”.

Resultados de Dalic en el Mundial

Panamá 0-1 Croacia: Fase de grupos

Inglaterra 4-2 Croacia: Fase de grupos

Croacia 2-1 Ghana: Fase de grupos

Portugal 2-1 Croacia: 16vos de final

Escocia – Steve Clarke

Steve Clarke también decidió dejar su cargo como entrenador de Escocia después del Mundial 2026. Aunque fue pieza fundamental para que los escoceses regresaran a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, su ciclo terminó.

“Creo que todos los que han estado en este viaje deberían recordar más los momentos altos que los bajos, porque los momentos altos han sido increíbles”.

Resultados de Clarke en el Mundial

Haití 1-0 Escocia: Fase de grupos

Escocia 0-1 Marruecos: Fase de grupos

Escocia 0-3 Brasil: Fase de grupos

Corea del Sur – Hong Myung-bo

Hong Myung-bo terminó muy mal el Mundial. No solo eliminaron a Corea del Sur en Fase de Grupos después de dos derrotas, también será investigado por su gestión durante la Copa del Mundo.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ordenó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo abrir una investigación contra la Federación y Hong Myung-bo por la eliminación en fase de grupos, creen que hubo varias ‘irregularidades’ durante su participación.

Resultados de Hong Myung-bo en el Mundial

Corea del Sur 2-1 Chequia

México 1-0 Corea del Sur

Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

Miroslav Koubek – Chequia

Chequia no pudo avanzar más allá de la Fase de Grupos. El equipo dirigido por Miroslav Koubek perdió dos de sus tres partidos, su mejor resultado fue un empate contra Sudáfrica, sin embargo, eso no fue suficiente ni para avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Y en consecuencia, la Asociación de Fútbol de la República Checa decidió darle las gracias a Miroslav Koubek.

Resultados de Koubek en el Mundial

Corea del Sur 2-1 Chequia: Fase de grupos

Chequia 1-1 Sudáfrica: Fase de grupos

Chequia 3-1 México: Fase de grupos

Carlos Queiroz – Ghana

Después de casi dos meses, cinco partidos dirigidos y ser eliminados del Mundial 2026 en 16vos de final por Colombia, Carlos Queiroz renunció a ser entrenador de Ghana.

Resultados Queiroz en el Mundial

Ghana 1-0 Panamá: Fase de grupos

Inglaterra 0-0 Ghana: Fase de grupos

Croacia 2-1 Ghana: Fase de grupos

Colombia 1-0 Ghana: 16vos de final

Seguro la lista aumentará de aquí al final del Mundial.