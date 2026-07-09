Lo que necesitas saber:
No incluimos a Javier Aguirre en la lista, porque desde hace varios meses se informó que, después del Mundial 2026, él dejaría el cargo y Rafa Márquez tomaría su lugar.
El Mundial 2026 no solo ha terminado con los sueños de varios jugadores, también de los entrenadores que no han sobrevivido a la eliminación. Así que acá va una lista de todos los entrenadores que han sido despedidos o han dejado su cargo durante el Mundial.
Ojo, no incluimos a Javier Aguirre en la lista, porque desde hace varios meses se informó que al terminó del Mundial 2026, él dejaría el cargo y Rafa Márquez tomaría su lugar.
Entrenadores despedidos durante el Mundial
Sebastián Beccacece – Ecuador
Sebastián Beccacece renunció a su puesto como entrenador de Ecuador después de perder ante México en los 16vos de final del Mundial 2026.
El argentino reconoció que no cumplió con los objetivos que tenían y lo más sensato que pudo hacer, fue dejar su cargo. “No pudimos cumplir con la hazaña. Mi contrato finaliza con el Mundial”.
Resultados de Beccacece en el Mundial
Ecuador avanzó a los 16vos de final como uno de los mejores terceros lugares. En Fase de Grupos apenas consiguió una victoria contra Alemania, perdió ante Costa de Marfil y empató contra Curazao.
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador: Fase de grupos
- Ecuador 0-0 Curazao: Fase de grupos
- Ecuador 2-1 Alemania: Fase de grupos
- México 2-0 Ecuador: 16vos de final
Sabri Lamouchi – Túnez
Túnez despidió a Sabri Lamouchi después de perder 5-1 ante Suecia en su debut en el Mundial 2026. A la Federación Tunecina no le gustó nada que el equipo no ‘metiera ni las manos’ para evitar la derrota y decidieron nombrar a Hervé Renard su nuevo entrenador.
Aunque el despido de Lamouchi no cambió en nada al equipo, al contrario, después de su segundo partido ya estaban eliminados ¿Peor aún? Los jugadores acusaron a la Federación del fracaso y Renard renunció al cargo después de la eliminación.
Resultados de Lamouchi en el Mundial
De las tres derrotas de Túnez, Sabri Lamouchi solo dirigió la primera, las otras dos, le corresponden a Hervé Renard.
- Suecia 5-1 Túnez: Fase de grupos
Hervé Renard – Túnez
El breve contrato de Hervé Renard con Túnez solo contemplaba los dos partidos restantes de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Así que después de la derrota ante Países Bajos, no le quedó más remedio que tomar sus cosas e irse.
Resultados de Renard en el Mundial
- Japón 4-0 Túnez: Fase de grupos
- Túnez 1-3 Países Bajos: Fase de grupos
Marcelo Bielsa – Uruguay
Marcelo Bielsa realmente no fue despedido. Desde antes del Mundial 2026, ya había dicho que después del torneo dejaría de ser entrenador de Uruguay. Aunque después de ver los resultados del equipo, parece que fue la mejor decisión.
Con Bielsa, Uruguay igualó su peor resultado en Copas del Mundo después de conseguir apenas 2 puntos y por segundo Mundial consecutivo se fueron eliminados en Fase de Grupos.
Resultados de Bielsa en el Mundial
- España 1-0 Uruguay: Fase de grupos
- Uruguay 2-2 Cabo Verde: Fase de grupos
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay: Fase de grupos
Ronald Koeman – Países Bajos
Ronald Koeman tampoco fue despedido, él ya le había comunicado a la Federación Neerlandesa que no continuaría en el cargo después del Mundial 2026, fuera cual fuera el resultado.
Koeman quiere dedicarse de lleno a su familia, sobre todo a su esposa Bartina, quien desde hace varios años padece cáncer de mama y cada miércoles tiene que tomar sus quimioterapias.
Con Ronald Koeman, Países Bajos solo llegó a 16vos de final, ronda en la que fue eliminado por Marruecos.
Resultados de Koeman en el Mundial
- Países Bajos 5-1 Suecia: Fase de grupos
- Países Bajos 2-2 Japón: Fase de grupos
- Túnez 1-3 Países Bajos: Fase de grupos
- Países Bajos 2-3 (penales) Marruecos: 16vos de final
Julian Nagelsmann – Alemania
Después de que Paraguay eliminó a Alemania en los 16vos de final del Mundial 2026 y aquella sorpresiva derrota ante Ecuador, no le quedó de otra a Julian Nagelsmann que presentar su renuncia.
“La decisión no fue nada fácil. Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, merecen la oportunidad de empezar de cero. Quiero agradecer a mi cuerpo técnico, al equipo de apoyo y a todos en la federación que nos apoyaron, especialmente a los jugadores con los que tuve el privilegio de trabajar“.
Resultados de Nagelsmann en el Mundial
- Alemania 7-1 Curazao: Fase de grupos
- Alemania 2-1 Costa de Marfil: Fase de grupos
- Ecuador 2-1 Alemania: Fase de grupos
- Paraguay 4-3 (penales) Alemania: 16vos de final
Roberto Martínez – Portugal
Roberto Martínez decidió dejar el cargo de entrenador de Portugal después de ser eliminado del Mundial en Octavos de Final por España. Dijo que no tenía caso seguir al frente del equipo después de no cumplir con el objetivo de hacerlos campeones.
Y bueno, junto con Roberto Martínez también se fue Cristiano Ronaldo, quien jugó su último partido en Copas del Mundo. El ‘Comandante’ se va como el único futbolista en marcar gol en seis ediciones.
Resultados de Martínez en el Mundial
- Portugal 1-1 RD Congo: Fase de grupos
- Portugal 5-0 Uzbekistán: Fase de grupos
- Colombia 0-0 Portugal: Fase de grupos
- Portugal 2-1 Croacia: 16vos de final
- España 1-0 Portugal: Octavos de final
Zlatko Dalić – Croacia
Zlatko Dalic también decidió dejar su cargo después de casi diez años. Croacia fue eliminada en 16vos por Portugal, lo que también significó el adiós de Luka Modric de las Copas del Mundo.
“Ha llegado el momento. Por mucho que aún sienta la ambición y el deseo de escribir nuevos éxitos con Croacia, siento que este es el momento correcto para cerrar esta increíble era. Me voy con el corazón lleno y orgulloso de haber contribuido a los mayores éxitos del fútbol croata en la historia”.
Resultados de Dalic en el Mundial
- Panamá 0-1 Croacia: Fase de grupos
- Inglaterra 4-2 Croacia: Fase de grupos
- Croacia 2-1 Ghana: Fase de grupos
- Portugal 2-1 Croacia: 16vos de final
Escocia – Steve Clarke
Steve Clarke también decidió dejar su cargo como entrenador de Escocia después del Mundial 2026. Aunque fue pieza fundamental para que los escoceses regresaran a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, su ciclo terminó.
“Creo que todos los que han estado en este viaje deberían recordar más los momentos altos que los bajos, porque los momentos altos han sido increíbles”.
Resultados de Clarke en el Mundial
- Haití 1-0 Escocia: Fase de grupos
- Escocia 0-1 Marruecos: Fase de grupos
- Escocia 0-3 Brasil: Fase de grupos
Corea del Sur – Hong Myung-bo
Hong Myung-bo terminó muy mal el Mundial. No solo eliminaron a Corea del Sur en Fase de Grupos después de dos derrotas, también será investigado por su gestión durante la Copa del Mundo.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ordenó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo abrir una investigación contra la Federación y Hong Myung-bo por la eliminación en fase de grupos, creen que hubo varias ‘irregularidades’ durante su participación.
Resultados de Hong Myung-bo en el Mundial
- Corea del Sur 2-1 Chequia
- México 1-0 Corea del Sur
- Sudáfrica 1-0 Corea del Sur
Miroslav Koubek – Chequia
Chequia no pudo avanzar más allá de la Fase de Grupos. El equipo dirigido por Miroslav Koubek perdió dos de sus tres partidos, su mejor resultado fue un empate contra Sudáfrica, sin embargo, eso no fue suficiente ni para avanzar como uno de los mejores terceros lugares.
Y en consecuencia, la Asociación de Fútbol de la República Checa decidió darle las gracias a Miroslav Koubek.
Resultados de Koubek en el Mundial
- Corea del Sur 2-1 Chequia: Fase de grupos
- Chequia 1-1 Sudáfrica: Fase de grupos
- Chequia 3-1 México: Fase de grupos
Carlos Queiroz – Ghana
Después de casi dos meses, cinco partidos dirigidos y ser eliminados del Mundial 2026 en 16vos de final por Colombia, Carlos Queiroz renunció a ser entrenador de Ghana.
Resultados Queiroz en el Mundial
- Ghana 1-0 Panamá: Fase de grupos
- Inglaterra 0-0 Ghana: Fase de grupos
- Croacia 2-1 Ghana: Fase de grupos
- Colombia 1-0 Ghana: 16vos de final
Seguro la lista aumentará de aquí al final del Mundial.