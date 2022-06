Más series siguen regresando después del largo parón de la pandemia y ahora, el turno es para Harley Quinn. El show animado que se centra en la icónica villana de Batman, está listo para traer su tercera temporada, la cual luce a que será una locura total.

¿Por qué lo decimos? Pues porque este martes 28 de junio, se liberó el tráiler oficial de esta entrega, en la que veremos a la frenética y alocada protagonista en su nueva faceta luego de iniciar una relación romántica con Poison Ivy. Y agárrense que también se vienen cameos geniales, momentos de comedia para el recuerdo y muchas cosillas más.

Foto: HBO Max.

Chequen acá el tráiler de la 3ra temporada de ‘Harley Quinn’

Han sido dos años desde que terminó la segunda temporada de Harley Quinn. Sí, la espera ha sido bien larga… pero los fans ahora sí tiene motivo para emocionarse ya que la tercera temporada está a un mes de estrenarse.

Es más, vayan anotando el dato para que no se les pase. La nueva tanda de capítulos de la serie animada llega a HBO Max el próximo 28 de julio, con un episodio cada semana). Aunque quizá habrá que protegerse por ahí de uno que otro spoiler ya que, de acuerdo con Collider, durante la próxima Comic-Con en San Diego se proyectarán los primeros dos episodios.

Y no faltará por ahí quienes den más información de la debida antes del estreno en la plataforma de streaming.

Foto: HBO Max.

Pero bueno…. como les decíamos, la cosa pinta para ser una verdadera locura y así lo demuestra el nuevo tráiler recién salidito del horno. En este avance, podemos ver a Harley Quinn y Poison Ivy dando el siguiente paso luego de admitir que tienen sentimientos románticos una por la otra.

Así, después del final de la segunda temporada, acá las veremos escapando juntas con la determinación de convertirse completamente en las reinas del crimen en Gotham, todo mientras echan romance, secuestran a Amanda Waller, se reencuentran con algunos viejos amigos y más.

Y no será nada sencillo. El tráiler nos muestra que en el camino, se encontrarán de nuevo con el Joker y otros enemigos que incluyen una aparente secta sexual. ¿Quieren más? Parece que Batman y Gatúbela aparecerán compartiendo un coqueteo medio erótico (pero no muy descarado y gráfico), además de que tendremos un cameo cool del mismísimo James Gunn (en su versión animada), quien nos trajo el año pasado The Suicide Squad.

Como dijimos, se ve que esto se va a poner intenso y muy divertido. Aquí abajito el tráiler.