El regreso de un aclamado director siempre es algo que debe celebrarse. Y este 2026, uno de los episodios más emocionantes que viviremos es el regreso de Pawel Pawlikowski, quien, tras 8 años de ausencia, vuelve con su nueva película titulada Fatherland y su primer tráiler recién salido del horno.

Ahora bien, eso es emocionante, pero lo que la hace más grande son los elementos que la componen: su elenco, comandado por la grandiosa y espectacular Sandra Hüller; el formato en blanco y negro, como lo mejor del polaco; y el equipo de producción.

Así que, con la salida del tráiler de Fatherland, es momento de hablarles largo y tendido de esta cinta que desde ahora suena para la temporada de premios (sí, se va a poner más intenso que nunca).

Póster oficial de ‘Fatherland’ / Foto: MUBI

El tráiler de Fatherland de Pawlikowski

El tráiler de Fatherland nos lleva directamente al verano de 1949, cuando la Guerra Fría empezaba a tomar forma tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Los protagonistas son Thomas Mann, el ganador del Nobel alemán, y su hija Erika.

Ambos realizan un viaje en auto, un Buick negro, para cruzar la Alemania dividida y pasar de Frankfurt, la cual se encuentra bajo el control de la narrativa estadounidense, a Weimar, controlada por la Unión Soviética. La destrucción es lo que predomina en cualquier paisaje.

Mientras recorren el país en ruinas, Mann es cuestionado sobre sucesos del pasado a partir de su visión del arte y el miedo al reconocimiento histórico de algunas figuras anteriormente celebradas, pero que sirvieron para crear la narrativa del movimiento nazi.

El elenco y equipo de Fatherland

Hanns Zischler y Sandra Hüller toman el protagónico de Fatherland como Thomas y Erika Mann. Sandra Hüller, una de las actrices que han conquistado Hollywood en los últimos años, es uno de los puntos a destacar en Fatherland… pero espérense a saber quiénes están detrás de la producción.

Desde luego que Pawlikowski escribe y dirige Fatherland, por la cual se llevó el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes 2026. Esto no es nuevo para el cineasta, ha sido celebrado en distintas ocasiones, específicamente con cintas como Ida, la cual se llevó el Oscar a Mejor Película Internacional en 2015, y Cold War, la cual le dio a Pawlikowski el galardón como director, sumado a tres nominaciones al Oscar.

Para Fatherland, el polaco se reunió con Lukasz Zal como director de fotografía; Aleksandra Staszko para el diseño de vestuario; el editor Piotr Wójcik; los diseñadores de producción Katarzyna Sobańska y Marcel Sławiński; y el compositor Marcin Marsecki.

Sandra Hüller en ‘Fatherland’ / Foto: MUBI

¿Cuándo se estrena?

Fatherland aún no tiene fecha de estreno, pero MUBI, quien se hará cargo de su distribución internacional (incluido el mercado de Latinoamérica), la liberará en el otoño de 2026. Les decíamos que va directo para la temporada de premios junto con muchos otros estrenos increíbles.