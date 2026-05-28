Keanu Reeves se ha posicionado en el caótico caso de Carl Rinsch, el director estadounidense que en diciembre de 2025 fue declarado culpable de estafar a Netflix con 11 millones de dólares. El actor, quien ya ha trabajado con él, pidió misericordia a un juez.

La cosa está complicada. Y es que Carl Rinsch fue detenido en marzo de 2025 por algo que él calificó como un “malentendido”. Pero para Netflix fue toda una estafa en la que el director jamás filmó la primera temporada de una serie que se titularía White Horse/Conquest y, además, pidió más dinero para la segunda.

Pero la realidad es que la primera nunca se terminó y jamás aprobaron una segunda entrega.

Meme Fuimos timados / Foto: Especial

La carta de Keanu Reeves

Para no hacerles el cuento largo, de acuerdo con las acusaciones, Rinsch se clavó la lana para uso personal. Y fue así como terminó acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales.

El director podría enfrentar una pena máxima de 90 años. Se le dictará sentencia el próximo 29 de junio y, por ese motivo, se ha publicado la carta (vía Deadline) que Keanu Reeves escribió a su favor el pasado 1 de mayo de 2026.

“Con base en lo que sé de Carl, quisiera tomar la oportunidad de escribir a su favor, esperando que su sentencia pueda ser templada bajo indulgencia y misericordia, así como justicia“.

El abogado de Reeves dijo que, si bien el actor no se involucró de ninguna manera en el juicio, la carta que publicó sirve como un favor hacia un amigo, apoyando a Rinsch.

Imagen de Keanu Reeves / Foto: Shutterstock

Carl Rinsch, un director sin experiencia

Keanu Reeves conoce a Carl Rinsch gracias a la película 47 Ronin: La leyenda del samurái de 2013, en la que Reeves sirvió como protagonista. Se trató del debut como director de Rinsch… y uno de los fracasos de taquilla más grandes de ese año.

La película costó entre 175 y 220 millones de dólares. Una locura considerando, justo, que era la primera cinta de Carl Rinsch. Lo preocupante vino cuando en la taquilla internacional recaudó poquito arriba de 150 millones de dólares.

Durante todo el caso de fraude de Carl Rinsch, muchos se han cuestionado cómo es que Netflix le confió a un director con tan poca experiencia y ningún caso de éxito una producción tan cara e importante como lo que pretendía ser White Horse/Conquest.