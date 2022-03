Ándale: HBO Max renueva a ‘And Just Like That’ para una segunda temporada

Sin duda, vivimos en una época donde la industria del entretenimiento le encanta explotar la nostalgia. De un tiempo para acá, hemos visto un montón de proyectos basados en series y películas que fueron un gran éxito en su época, intentando presentarlas a un nuevo público o para darle un golpe de melancolía a la vieja escuela. Justo como lo que está pasando en estos con And Just Like That, un spin-off de ni más ni menos que Sex and the City.

Fue a inicios de 2021 cuando nos enteramos que vendría una nueva serie donde veríamos de nueva cuenta a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon como Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes (sí, Kim Catrall no formó parte de esta producción). Después de mucha espera, en diciembre de ese mismo año se estrenaron los primeros episodios, que concluyeron hace algunas semanas y que por supuesto, nos dejó con el ojo cuadrado.

‘And Just Like That’ regresará con su segunda temporada

Sin embargo, estamos seguros que a pesar de que le apostaron con todo a esta serie, nadie pensó que And Just Like That la rompería a tal punto que HBO Max mencionó que este proyecto se convirtió en el estreno más fuerte de cualquier programa originales creado por la plataforma de streaming. Es por eso que luego del enorme éxito que tuvo este spin-off y aunque pensamos que solo serían unos cuantos capitulos, el servicio ya la renovó para una segunda temporada.

De acuerdo con The Wrap, el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King declaró lo siguiente en un comunicado para anunciar que ya se encuentran trabajando en la siguiente parte: “Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos vibrantes y audaces personajes, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos encantados. Y así…’ nuestra vida ‘sexual’ ha vuelto”.

Hasta el momento, HBO Max no ha confirmado detalles sobre la trama de la segunda temporada de And Just Like That y mucho menos cuándo podrían iniciar las filmaciones de la serie o de plano la fecha en que podríamos verla en su servicio de streaming. Sin embargo, estamos seguros que no tardarán mucho en soltar más información al respecto y claro, probablemente aparezcan los nuevos episodios al terminar el 2022.