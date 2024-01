Lo que necesitas saber: 'The Holdovers', que en México se conocerá como 'Los que se quedan', se estrena en este mes de enero en nuestro país. Te contamos la inspiración detrás de la película.

The Holdovers se estrenó en Estados Unidos hacia finales del 2023. La elección de lanzarla en ese momento, creemos, no era un tema menor pues finalmente se trata de una película con un claro contexto navideño.

Y como toda buena película de Navidad, claro que tiene una dosis de comedia imperdible… Pero no se dejen llevar por eso, eh. Esta cinta dirigida por Alexander Payne con el protagónico de Paul Giamatti (quienes trabajaron juntos en Sideways del 2004), también tiene una carga emocional y dramática importante.

Imagen de ‘The Holdovers’ / Foto: Universal Pictures

Ese balance entre drama y humor, seguido por supuesto de un guión y actuaciones destacadas, la convirtieron en una de las mejores películas del 2023 de acuerdo con el consenso de varios especialistas. No por nada se hizo con nominaciones a los Golden Globes, además de que se espera que compita en varias categorías en los premios Oscar.

Acá en México, The Holdovers llevará el título de Los que se quedan y llegará a los cines el 18 de enero próximo (checa aquí la agenda de estrenos 2024). Quizá ya no llegó de este lado para disfrutarla en plena época navideña, pero les podemos asegurar que la peli es tan conmovedora que la disfrutarán en el momento que sea…

Y como se ha dicho por ahí, tiene potencial de convertirse en una cinta infalible para las fechas decembrinas. Ahora bien, ¿cuál fue la inspiración detrás de esta historia? Por acá les contamos.

Imagen ilustrativa de la película. Foto: Universal Pictures/Focus Features.

Pero antes, ¿de qué trata ‘The Holdovers’?

The Holdovers se enfoca Paul Hunham (Paul Giamatti), quien se desempeña a inicios de la década de los 70 como maestro en la prestigiosa Academia Barton de Massachussets, a la que asisten puros adolescentes de familias ricas.

El profesor es muy inteligente, algo pretencioso, y aunque pareciera un tipo de actitud desagradable, en el fondo es buena gente. Eso no quita el hecho de que solitario, muy estricto y cree que sus alumnos, en su mayoría, son chicos tan malcriados como brutos que ya tienen la vida solucionada.

La cosa es que un día, debido a su rectitud, Paul le dice que ‘no’ a la petición del rector de la academia para darle una calificación aprobatoria a un alumno cuya familia es de las que más donaciones económicas ofrece a la escuela. Y bueno, la mala calificación dada por Hunham le costará al colegio ese jugoso donativo.

Imagen ilustrativa de la película. Foto: Universal Pictures/Focus Features.

Como represalia por eso, el rector hace que el maestro Hunham pase sus vacaciones navideñas en la academia cuidando a algunos alumnos que, por diversas razones, no pudieron irse con sus familias a pasar las fechas decembrinas.

Es así como el profesor queda a cargo de Angus Tully (Dominic Sessa), un estudiante de su clase, talentoso pero problemático, que ha sido expulsado de varias escuelas y que está amenazado de ir a una academia militar si vuelve a fallar.

Junto a ellos también se queda Mary (Da’Vine Joy Randolph), la jefa de la cocina de la escuela quien recientemente atravesó la perdida de su hijo en la guerra de Vietnam.

Aunque los tres apenas se conocen y no parecen ser muy sociables, se irán relacionando al grado de que comprenderán cómo la vida los llevó a ese momento, entendiendo que detrás de cada historia personal, todos han vivido un trasfondo desgarrador que lo hará cercanos y empáticos. Checa el tráiler de The Holdovers aquí abajito

La inspiración detrás de la película

Ahora sí, hablemos de todos esos detalles que inspiraron la película del director Alexander Payne. Aunque no lo crean, esta cinta tiene un grado autobiográfico importante en varios sentidos, desde la actuación de Paul Giamatti y las influencias cinematográficas del propio Payne, hasta el guión David Hemingson.

La película francesa que inspiró ‘The Holdovers’

Podríamos decir que la historia de The Holdovers tiene una premisa sencilla: un maestro cascarrabias de difícil trato que pasa las vacaciones de Navidad cuidando a un puñado de alumnos igualmente complicados.

Según lo que el propio Alexander Payne ha dicho, la trama de su nueva película se basó en la comedia francesa de 1935 Merlusse de Marcel Pagnol. Como menciona AP News, el director vio una versión restaurada de esta cinta en el Festival de Cine de Telluride, y le agradó la idea del académico enojón de un internado que termina siendo comprensivo con sus estudiantes.

Imagen ilustrativa de ‘Merlusse’, película francesa de 1935. Foto: Especial (vía The Movie Database).

La ambientación en los 70 y el elemento de la simpatía entre personajes complicados

Una de las cosas que ha llamado la atención en la historia de The Holdovers, es la ambientación en los inicios de los 70. ¿Por qué elegir esa época? La respuesta sencilla sería decir que el propio director, Alexander Payne, vivió su transición de la infancia a la adolescencia en esa década y fue ese momento en el que se interesó en el cine.

El mismo lo dijo en una entrevista con Los Angeles Times: “He intentado hacer películas de los 70 durante toda mi carrera… Buenas historias, basadas en personajes con humanidad“. Pero no solo se trata de ese gusto que el cineasta tiene con esa época.

The Holdovers nos presenta a tres protagonistas complicados (el maestro Hunham, el alumno Tully y la cocinera Mary) llenos de tragedia personal quienes forjan una amistad que, al menos de inicio, se ve improbable. Pero es esa tragedia individual la que despierta la empatía y la simpatía mutua.

Dominic Sessa, Da’Vine Joy Randolph y Paul Giamatti en ‘The Holdovers’. Foto: Universal Pictures/Focus Features.

Esto no es un elemento fortuito en la peli de Alexander Payne, quien dijo al medio antes mencionado que tanto él como el guionista David Hemingson comparten un gusto especial por películas como The Landlord (1970) y The Last Detail (1973), ambas del director Hal Ashby.

Dichas películas nos muestran a personajes que, a pesar de su contexto y las complicaciones del mismo, terminan formando un vínculo afectivo. Y como elemento extra, se nos ofrece un vistazo de las vidas personales de cada uno, revelando qué es lo que los aflige.

En The Landlord, vemos a un sujeto (proveniente de una familia millonaria) que pretende desalojar a la gente de una comunidad afrodescendiente en Brooklyn para construirse una lujosa casa. Pero pronto, se encariña con la gente del barrio, olvida sus intenciones materialistas e incluso se enamora, muy a pesar de los prejuicios de su propia familia.

Imagen ilustrativa de ‘The Landlord’. Foto: Especial.

Por otro lado, en The Last Detail (con Jack Nicholson) conocemos a dos marineros quienes deciden darle a un joven sus últimas buenas experiencias antes de que sea encarcelado por casi una década. Una vez que vean The Holdovers, identificarán ese elemento de la empatía/simpatía entre personajes complicados que también aparece en las películas de Ashby.

El guionista explicó quiénes inspiraron a los tres protagonista de ‘The Holdovers’

¿Recuerdan que les dijimos que The Holdovers tiene un grado autobiográfico importante? Bueno, eso se lo debemos al guionista David Hemingson (quien ha escrito para series como How I Met Your Mother, American Dad y Whiskey Cavalier).

En un perfil que él mismo escribió para la revista Time, mencionó que los tres protagonistas de la película se inspiraron en él mismo, su madre y un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Earl Cahail.

Hemingson cuenta que él mismo era un niño muy distraído. Todo eso se agravó con el divorcio de sus padres, lo que a su vez complicó su desempeño escolar y social. Así que el personaje del estudiante Angus Tully, está inspirado en el propio guionista David durante su adolescencia.

Alexander Payne y David Hemingson. Foto: Getty.

En lo que respecta al personaje del maestro Paul Hunham, este tiene algunos detalles de la personalidad del mencionado Earl Cahail. Hemingson cuenta que la disciplina, la rectitud, la pasión por el conocimiento y el sentido paternalista que se sienten en el personaje de Paul Giamatti, están inspirados en el veterano Cahail.

Según se menciona, Earl, quien prácticamente era tío del David Hemingson, llegó a la vida del guionista cuando este último pasaba por esa crisis del divorcio de sus padres y los problemas en la escuela.

Y por último, Hemingson revela que el personaje de la cocinera Mary tiene algunos detalles inspirados en su propia madre. “Cuando llegó el momento de escribir el personaje de Paul Giamatti en The Holdovers, canalicé a Earl tal como canalicé la inmensa fuerza, dolor y amor de mi madre en Mary”.

Dominic Sessa y Da’Vine Joy Randolph como Angus Tully y Mary en ‘The Holdovers’. Foto: Universal Pictures/Focus Features.

¿Qué les parece la historia de The Holdovers? Veremos qué tal le va en la temporada de premios que se viene. Y recuerden: la película se estrena en México este próximo 18 de enero.

