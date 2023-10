Lo que necesitas saber: Los late night shows se han convertido en plataformas de difusión no sólo para la industria del entretenimiento, sino como un espacio de conversaciones políticas.

La noche del lunes 2 de octubre, los late night shows (también conocidos como talk shows), volvieron a la televisión tras poco más de cinco meses de permanecer fuera del aire a partir de la huelga de escritores. Presentadores como Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon o Stephen Colbert, regresaron con sus respectivos programas y varias menciones al tema.

“En caso de que se les haya olvidado mi nombre, es Jimmy. He estado fuera del aire por cinco meses. Fue mucho tiempo, tanto que ‘The Bachelor’ ahora es el padrino“, dijo Jimmy Kimmel en su monólogo de entrada en Jimmy Kimmel Live.

La importancia de que los late night regresen a la televisión va más allá del fin de la huelga que mantuvieron los escritores y guionistas para mejorar sus condiciones laborales. En realidad, estos programas y sus presentadores son más importantes dentro de la cultura estadounidense a un nivel de entretenimiento y político.

Jimmy Fallon, Stephen Colbert, John Oliver y Jimmy Kimmel/Fotos vía Facebook de los presentadores

El regreso de los late night shows tras la huelga

Como les contamos, los shows nocturnos más importantes de la televisión en Estados Unidos, volvieron tras varios meses de ausencia (a partir de mayo de 2023). Los programas que volvieron el lunes fueron The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live y Late Night with Seth Meyers. El domingo 1 de octubre, también volvió el programa de Last Week Tonight with John Oliver.

Stephen Colbert agradeció al equipo de producción y mencionó algunas de las cosas que el sindicato de guionistas consiguió como protegerse de la Inteligencia Artificial, mejores pagos de las plataformas de streaming y demás. “Obviamente sería estúpido hacer una recapitulación de todo lo que sucedió en los últimos cinco meses. Así que aquí vamos“.

Jimmy Kimmel también agradeció a su equipo y se echó algunos chistes como que en todo este tiempo, “Donald Trump fue arrestado cuatro veces mientras estuvimos en la huelga: una por los documentos clasificados, otra por interferir en las elecciones, otra por el 6 de enero, y otra por dispararle a Tupac“.

Seth Meyers agradeció a todos los que esperaron para que regresara el programa. “Nunca di por hecho este show, pero estar fuera por tanto tiempo, en verdad me hizo darme cuenta cuánto amo que este sea mi trabajo“. Mencionó de manera específica al comité que realizó las negociaciones dentro del sindicato.

La importancia de los late night shows en Estados Unidos

Los late night shows o talk shows existen en la televisión de Estados Unidos desde la década de los 50. Si le echan un vistazo a los primeros programas bajo este formato, verán que no han cambiado mucho sino es que nada. Incluso el set es el mismo: un escritorio, un sillón para los invitados, plantas y una ventana en la que se ve una ciudad que parece Nueva York.

El host hace su entrada, anuncia los invitados de la noche, y así es como arrancan algunos de los programas más populares de las cadenas de televisión que no sólo se han convertido, actualmente, en plataformas de difusión para la industria del entretenimiento, sino que se han convertido en plataformas para conversaciones políticas.

Y esto es interesante porque en un mismo espacio, y con un mismo rostro, convergen dos conversaciones que parecen distantes, pero que en los últimos años parecen más cercanas: el entretenimiento y la política.

Jimmy Fallon/Foto vía Facebook: The Tonight Show

Por un lado, vemos invitados que forman parte de la lista A de Hollywood. Acuden para promocionar sus próximos proyectos fílmicos o para la televisión. Pero de paso, con la cercanía hacia los propios presentadores, hablan más abiertamente de sus vidas privadas… y eso ha dado espacio, también, a que hablen de sus posturas políticas.

Ahora bien. No es que todos lo hagan o sean directos con sus ideologías, pero el espacio les ha dado la oportunidad de demostrar hacia dónde van en temas políticos.

Jimmi Kimmel será el presentador de los premios Oscar 2023 / Foto: Getty Images

Esto se ha dado, en gran medida, a que los presentadores no sólo son celebridades de alguna manera, sino que también son comediantes que abordan temas políticos.

Entonces, si sabemos que, por ejemplo, Jimmy Kimmel tiene una postura que va en contra de la narrativa de Trump (a finales de 2022 incluso tuvo un tema con ABC sobre las peticiones de dejar de hacer chistes sobre el expresidente), se asume que sus invitados van hacia el mismo lado. Y la conversación se abre.

Stephen Colbert / Foto: Especial

Un público que sigue los late night shows

La dinámica de estos programas se ha hecho cada vez más popular y los números lo reflejan. Para la industria del entretenimiento, de la cual forman parte estas mismas producciones, los presentadores adquieren estatus de celebridad y se involucran en eventos de gran tamaño como Kimmel siendo host de los Oscar o Colbert moderando un space con el elenco de Dune.

Pero también son voces activas en la vida política a través de la sátira. Sus monólogos, como los de John Oliver sobre todo, están plagados de referencias a la vida política nacional (en Estados Unidos) e internacional. Y eso les ha otorgado un valor agregado que los diferencia de otras producciones.

Su ausencia durante la huelga se notó en las conversaciones de redes sociales, incluso. Por lo que su regreso a la televisión después de cinco meses de ausencia, vuelve a recuperar una conversación que permanece más allá de las horas del show.

