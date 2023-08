Lo que necesitas saber: En un crossover que ni en los cómics se ve, los conductores de programas nocturnos más conocidos de Estados Unidos, se juntaron por una buena causa.

¿Recuerdan la emoción que sentimos cuando vimos a todos los héroes de Marvel reunidos en Avengers: Endgame? Sin duda, los que estuvimos en las salas de cine jamás olvidaremos esta experiencia. Pero ahora, está ocurriendo algo similar con los presentadores más famosos de la televisión estadounidense, pues Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y más, se juntaron para un podcast muy especial.

Para nadie es un secreto que cuando arrancó la huelga de guionistas de Hollywood en mayo de este año, donde exigen mejores prestaciones y condiciones laborales, las primeras producciones afectadas fueron los talk shows nocturnos en Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de hacerse los desentendidos y esperar a que terminara el asunto, los presentadores le echaron la mano a esas personas sin las cuales, no podrían hacer sus programas.

La huelga de guionistas de Hollywood comenzó el 1 de mayo de 2023/Foto: Getty Images

El ejemplo perfecto son Jimmy Fallon y Seth Meyers, quienes se supo que seguirían pagando los sueldos de sus trabajadores durante los primeros meses de la huelga. Sin embargo, en vista de que el asunto entre el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (WGA y AMPTP por sus siglas en inglés respectivamente), junto a otros grandes presentadores, decidieron hacer algo para ayudar a su equipos que en este momento no tienen chamba.

Jimmy Fallon, Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y John Oliver se juntaron para ayudar a sus equipos

Resulta que a partir del 30 de agosto, apareció en Spotify un podcast llamado Strike Force Five. Se trata de un show que reúne a los hosts de programas nocturnos más famosos de Estados Unidos. Y es que además de Meyers y Fallon, también participan en este proyecto Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y John Oliver… así como lo leen, los meros meros juntos en un solo espacio.

De acuerdo con CBS News, los presentadores tuvieron la idea de reunirse cada semana para discutir las complejidades detrás de las huelgas que están activas en Hollywood, pero como era de esperarse, terminaron siendo conversaciones divertidas e interesantes sobre el tema, las cuales publicarán cada semana a manera de un podcast en serie que tendrá al menos 12 episodios.

Jimmy Fallon y Seth Meyers fueron de los primeros en echarle la mano a sus trabajadores/Fotos: Getty Images

Los equipos de los presentadores se quedarán con las ganancias del podcast

Según la misma fuente, además de crear conciencia sobre los problemas que están enfrentando la industria con el WGA como el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés), que incluyen tanto a escritores como a actores, el programa donará todas las ganancias que obtenga al personal y al equipo desempleados de cada uno de los programas de los presentadores nocturnos.

Así como lo leen, los equipos de The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel Live, Late Night with Seth Meyers y Last Week Tonight with John Oliver serán quienes se lleven el dinero que hagan los conductores con este podcast, demostrando el compromiso que tienen con las personas que hacen posible el show.

¿Qué tal? ¿Esperaban que todos estos gigantes de la televisión estadounidense se juntaran para hacer algo de este tamaño? La verdad es que no lo vimos venir, pero si son fans de los presentadores y quieren escuchar algo que probablemente no se volverá a repetir, de plano no se pueden perder todos los episodios. Si quieren echarle oído, por acá pueden escucharlos.

