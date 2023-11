El creador de 'Invincible' nos cuenta sobre la segunda temporada y el futuro de Mark Grayson

Desde hace varios años, el género de superhéroes llegó para invadir y convertirse en una fuerza imparable dentro del mundo del entretenimiento. Es probable que en este punto ya estemos un poco saturados de las películas o series de Marvel y DC, pero de repente aparecen proyectos basados en cómics que se sienten como verdadero aire fresco. Y ese es justo el caso de Invincible.

Como recordarán, fue en 2021 cuando Amazon Prime Video estrenó su adaptación animada de la historieta homónima creada por Robert Kirkman (el mismo que nos trajo The Walking Dead). Sorpresivamente, los primeros episodios dejaron a muchos con el ojo cuadrado, pues en medio de tantas producciones basadas en superhéroes, mostraron algo nuevo y con un tono adulto junto a un elenco de voces encabezado por nombres como Steven Yeun, J.K. Simmons, Seth Rogen, Sandra Oh, Mark Hamill y más.

El éxito fue tal que tan solo unos meses después de su estreno, la plataforma decidió renovar a Invincible para una segunda temporada e incluso están desarrollando otros proyectos (como un live-action). Sin embargo, por el momento no nos adelantemos, ya que ahorita lo que en verdad nos emociona es que después de dos años de espera, estamos a nada de ver los nuevos episodios.

Aprovechando el estreno este 3 de noviembre de la segunda parte de la serie animada en Amazon Prime Video, tuvimos chance de platicar un rato con el mismísimo Robert Kirkman, quien entre otras cosas nos contó sobre el camino que recorrerá Mark Grayson en esta ocasión, los retos de explorar el multiverso, lo importante que es mantenerse fieles al material original y mucho más.

En Invincible, conocemos a Mark Grayson, un adolescente común y corriente que de un día para otro, descubre que tiene poderes y es hijo del superhéroe más fuerte del planeta: Omni-Man. Sin embargo, al final de la primera parte y conforme el protagonista iba desarrollando sus habilidades, se da cuenta de que su padre y su figura como héroe no son lo que parece.

Esa parte la exploraremos a profundidad en la segunda temporada, pues ahora (y sin caer en spoilers), Mark tendrá que lidiar con la carga del legado de Omni-Man y las consecuencias que esto pueda traerle, así como separarse por completo del camino familiar. Y definitivamente, esto es un tema con el que muchos nos podemos relacionar.

En los últimos años, el género de superhéroes ha explorado en muchísimas ocasiones la idea del multiverso y de juntar personajes que de otra manera, no sería posible. Por supuesto que Invincible también usa este recurso dentro de la segunda temporada, solo que a diferencia de otras historias, lo abordan desde un lado más interesante, apoyándose mucho en elementos que ya vimos.

“(Usar el multiverso) es gracioso. Quiero decir, no es tan complicado. Es algo que hemos manejado en la medida que tenemos en los cómics y algo que, ya sabes, simplemente estamos muy versados ​​en ello hasta cierto punto. Casi parece una segunda naturaleza de los escritores de cómics e incluso hay escenas en la segunda temporada en las que recibí notas de los ejecutivos de Amazon y yo decía: ‘oh, sí. No, tienes razón. Eso podría causar cierta confusión en la gente’. Porque no es algo que piense, por mucho que lo intento, no me doy cuenta que hay una audiencia que no está tan versada en estas cosas como yo. Así que me lo tengo que tomar con más calma”.

“Y eso es algo interesante. Pero creo que porque es tan parecido al espíritu de la época y al ser presentado en tantas cosas diferentes, incluso la audiencia está realmente poniéndonos al día en el momento en el que se lanza nuestro show. Por eso creo que es el momento exacto para que lancemos esta historia, porque creo que la gente va a estar muy familiarizada con estas cosas y ellos van a saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y estamos haciendo algo muy diferente. Entonces creo que hay una conciencia de este tipo de historia que podremos utilizar, pero también proporcionaremos a la audiencia algo que es familiar, pero completamente nuevo y diferente a la vez”.