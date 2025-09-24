Lo que necesitas saber: "Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. A ver qué tal. La última vez que fui tras ellos, me dieron 16 millones de dólares. Este suena aún más lucrativo", amenazó Trump, al ver el regreso de Jimmy Kimmel.

“Hace 10 años esto parecía una locura”, aseguró Jimmy Kimmel durante el monólogo con el que regresó tras ser suspendido por comentarios hechos sobre el asesinato de Charlie Kirk. Fueron sólo unos días, pero en estos, quedó claro lo poco que le importa la libertad de expresión al presidente Donald Trump.

Programa Jimmy Kimmel Live! // Foto: Getty Images

“Si no tenemos libertad de expresión, entonces no tendremos un país libre”, aseguraba Trump en 2022…

Y sí, en el país de la libertad, hace 10 años parecía una locura que el propio presidente animara a las televisoras a despedir gente y que el encargardo de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) lanzara públicamente amenazas contra medios y comunicadores. Y es lo que pasó: “podemos hacerlo por la buena o la mala”, dijo el titular de la FCC, Brendan Carr, al solicitar sacar del aire a Kimmel.

“Ted Cruz dijo que [Carr] sonaba como un mafioso”, recordó el presentador, “añorando” aquellos tiempos en los que, si se quería oír a un jefe de la mafia lanzar una amenaza de ese tipo, se le tenía que grabar con un micrófono escondido… “este genio lo dijo en un podcast”.

Fotografía Getty Images

Kimmel recordó como, durante la administración de Biden, Carr y Trump se colocaron como férreos defensores de la libertad de expresión. En 2022, Carr aseguraba que la sátira política era importante al usar humor para dos fines: desafiar a los que detentan el poder y atraer a más gente al debate… mientras que Trump alardeaba que “si no tenemos libertad de expresión, entonces no tendremos un país libre”.

¿Qué pasó con esos muchachos? Bueno, llegaron al poder y, ahora, hacen pensar que no está tan lejos el día en que el gobierno diga qué podcast pueden descargarse, permitiendo sólo aquellos que sirvan al interés público... ¿una locura? Hace 10 años lo que pasó con Kimmel parecía una locura en Estados Unidos.

“No es sólo comedia, también va por nuestros periodistas”

Aunque alegre y bastante emotivo, Jimmy Kimmel ofreció un monólogo en el que lo que advirtió que, posiblemente, se vienen tiempos más oscuros para la libertad de expresión en Estados Unidos: la censura de Trump no parará… ya amenazó a Jimmy Fallon y Seth Meyers y, más grave, a periodistas.

“Tenemos que alzar la voz, porque no va a parar. Y no es sólo comedia, también va por nuestros periodistas: los está demandando, los está acosando”, señaló el presentador poniendo como ejemplo cómo a quienes cubren la fuente del Pentágono se les obliga a firmar un documento comprometiéndose a no revelar información que ellos no autoricen. “Quieren elegir cuáles serán las noticias”.

Conferencia de Donald Trump sobre el narcotráfico // X:@WhiteHouse (captura de pantalla).

Kimmel pidió a la gente prestar más atención a lo anterior y no tanto a un comediante como él. “Es importante tener una prensa libre”, agregó, para luego poner sobre la balanza que, si a un comediante el presidente lo amenaza con silenciar, qué no pasará con los que manejan información más importante que una broma. “Eso es antiestadounidense”.

“Se necesita valentía para alzar la voz contra esta administración“… y gente que no comulga con ideas de Kimmel lo hizo

Si algo bueno salió de todo esto, señaló Jimmy Kimmel, fue que personajes de ambos “bandos” estuvieron de acuerdo en la defensa de la libertad de expresión: por ello agradeció a sus fans, compañeros y políticos demócratas por saltar en su defensa… pero más a quienes, a pesar de no comulgar con sus ideas, reprobaron las acciones del gobierno de Trump.

“Nunca imaginé que Ben Shapiro, Clay Travis, Mitch McConnell, Rand Paul, ni siquiera mi viejo amigo [el senador] Ted Cruz, serían quienes, créanlo o no, dirían algo tan bonito de mí. Se necesita valentía para alzar la voz contra esta Administración. Lo hicieron y merecen reconocimiento”.

Respecto a la disculpa pública que varios medios aseguraban que tenía que ofrecer Jimmy KImmel para volver al aire, pues sí la hubo: “para reactivar tu cuenta de Disney+ y Hulu abre la aplicación en tu smart TV o dispositivo conectado a la televisión”, leyó el comediante para después reconocer que, en 23 años, ABC le ha permitido hacer lo que ha querido en su show.

“Me dieron la bienvenida de nuevo al aire y lo agradezco, porque sé que, por desgracia e injustamente, esto los pone en riesgo: el presidente de Estados Unidos dejó claro que quiere que a mí y a los cientos de personas que trabajan aquí nos despidan de nuestros trabajos”… y todo por no soportar una broma.

Bueno, no hubo disculpa, pero sí la aclaración de que nunca fue su intención burlarse del asesinato de Charlie Kirk y tampoco culpar a un grupo específico del terrible hecho. “Intentaba justamente lo contrario”, aseguró Jimmy Kimmel con la voz entrecortada.