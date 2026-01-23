Lo que necesitas saber: Kill Bill: The Whole Bloody Affair es la cinta que reúne en una sola sentada Kill Bill: Volume 1 y Kill Bill: Volume 2 y se estrenará muy pronto en nuestro país.

En 2025, hubo algunas proyecciones limitadas y muchos fans del binomio sangriento creado por Quentin Tarantino y protagonizado por Uma Thurman se quedaron con las ganas. Pero ya no… al menos los de México, ya que se confirma que sí llegará a nuestro país Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Uma Thurman en Kill Bill Vol. 1. Foto: Miramax

¿Qué es Kill Bill: The Whole Bloody Affair?

Kill Bill: The Whole Bloody Affair es la cinta que reúne en una sola sentada Kill Bill: Volume 1 y Kill Bill: Volume 2, las cintas en las que se narra la búsqueda de venganza de “The Bride” (Uma Thurman), luego de que un grupo de asesinos intentan matarla a ella y su hijo nonato. Toda una aventura llena de artes marciales y harta sangre.

Y hablando de sangre, además de reunir en una sola entrega las dos cintas de Kill Bill, en The Whole Bloody Affair se presentan escenas nunca antes vistas… algunas de ellas, eliminadas por su alto contenido violento y plasmático (o sea, corre el mole a lo loco).

Uma Thurman en Kill Bill Vol. 1. Foto: Miramax

¿Cuándo se proyectará en México?

Esta versión extendida y sin censura se proyectó sólo unas cuantas veces (en Cannes, en 2002 y en 2011) y fue hasta diciembre del año pasado que Tarantino pudo tener una corrida en cines de Estados Unidos, una vez que adquirió los derechos de la cinta.

A pesar de que, para algunos, representó un sacrificio aguantarse las más de 4 horas 30 minutos que dura la cinta, logró grandes críticas y la ovación enloquecida de los fans que consiguieron verla.

Pues ya sólo es cuestión de esperar la fecha de lanzamiento. El 22 de enero, Cinépolis confirmó que proyectará en sus salas Kill Bill: The Whole Bloody Affair…

¿Alguna fecha tentativa? No: “Por el momento no hay información confirmada. Te pido que te mantengas al pendiente de nuestras redes sociales, para nueva información al respecto”, es lo que responde la cadena de cines. Así que… a esperar.