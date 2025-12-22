Lo que necesitas saber: La nueva película de Christoher Nolan cuenta con las actuaciones de Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland.

Y sí, mejor aplicado no podía ser el calificativo épico para lo nuevo de Christopher Nolan, basado en una de las dos grandes épicas de Homero: La Odisea. Pues bien, ya hay un primer gran adelanto y, además, se confirma la fecha de estreno en cines.

‘La Odisea’ de Christopher Nolan / Captura de pantalla

¿Qué veremos en la nueva película de Christopher Nolan?

“La película lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX por primera vez y se estrena en cines de todo el mundo”, anuncia Universal Pictures al dar a conocer el primer trailer oficial de La Odisea.

De acuerdo con el estudio cinematográfico, para la creación de La Odisea, Christopher Nolan echó mano de la más nuevo de la tecnología IMAX, así que se espera que ver la cinta proyectada en salas especiales sea toda una experiencia.

‘La Odisea’ de Christopher Nolan / Captura de pantalla

Para los que no se han echado su curso básico de literatura grecolatina, ahí tienen que La Odisea narra el periplo de Ulises (u Odiseo, que de ahí viene el nombre)… es decir, su regreso a casa, después de haberse rifado como los grandes por 10 años en la guerra de Troya (para más información de ésta, échense Troya con Brad Pitt… o, mejor aun, lean La Iliada).

Pero no nomás es de “¡mi amor, ya llegué!”. No. El regreso a casa de Ulises será harto difícil y complicado, quizás igual que su batalla en Troya. Además, en La Odisea se cuenta cómo Penélope y Telémaco, esposa e hijo de nuestro héroes épico, se las ven duras en Ítaca por la ausencia de aquel.

Anne Hathaway en ‘La Odisea’ / Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena La Odisea?

¿Podrá Christopher Nolan transmitir en imágenes lo que tan fregonamente los aedos recitaron de memoria y Homero plasmó por escrito? Ya veremos… el 17 de julio de 2026, fecha en que se estrene este que pinta para peliculón.

Tom Holland en ‘La Odisea’ / Captura de pantalla

La Odisea de Christopher Nolan es protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattison y Lupita Nyong’o. Además, se echarán sus apariciones especiales Zendaya y Cherlize Theron.