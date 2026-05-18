México y sus múltiples realidades. Por un lado, nuestro país ocupa el cuarto lugar en asistencia a salas de cine y el octavo en taquilla a nivel internacional. Amamos ir al cine. Sin embargo, la realidad apunta a que las y los mexicanos han dejado de asistir por temas de inseguridad.

De acuerdo con datos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2025, 23.4 por ciento de la población de 18 años o más dejó de ir al teatro o al cine por temor a ser víctima de un delito.

No es cosa menor que la inseguridad en México no sólo afecte la cotidianidad de la población, sino también actividades de ocio que damos por sentadas, como ir al cine. Pero aquí les contamos, con datos específicos, cómo está la situación.

Imagen de una sala de cine vacía / Foto: Shutterstock

Los que dejaron de ir al cine o eventos culturales

El Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2025 aporta datos específicos sobre varios rubros de la industria: producción cinematográfica y audiovisual, distribución y exhibición, presencia del cine mexicano en otros países y asistencia nacional.

Es en este último punto donde han saltado las alertas respecto al número de personas que asisten —o no— al cine, así como las razones para dejar de hacerlo. Una de las más graves: la inseguridad que se vive en el país.

Vamos por partes. De acuerdo con el Anuario, 35.3 por ciento de la población de 12 años y más no asistió a eventos culturales de ningún tipo. De ellos, 36 por ciento son mujeres, mientras que 34.4 por ciento son hombres.

De la población de 12 años o más que sí asistió a eventos culturales, 45.8 por ciento no fue al cine. Es decir, casi la mitad de las personas que participaron en actividades culturales no asistió a una sala cinematográfica.

En ese mismo rubro, la no asistencia llegó a 46.7 por ciento en mujeres y a 44.7 por ciento en hombres.

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¿Cuáles son los factores que se analizan para la no asistencia?

Para analizar la no asistencia a eventos culturales como el cine, se consideran diversos factores: los medios con los que cuenta la población para enterarse de las proyecciones, su nivel de interés, el estrato socioeconómico, la localidad y la percepción de seguridad.

Los datos del Anuario para la no asistencia, corresponden al periodo de mayo de 2024 a junio de 2025. Y acá les dejamos cada una de las razones.

71,142,311 millones de personas no fueron al cine

30.3 por ciento / 21,562,071 millones de personas fue porque no se enteró o no hubo ciertas películas en su localidad

26.1 por ciento / 18,579,629 millones de personas porque no les gusta o no es de su interés

17.5 por ciento / 12,455,221 millones corresponde a la falta de tiempo

10.2 por ciento / 7,271,574 millones de personas porque no les gustan los lugares con mucha gente

Razones no asistencia al cine en México / Foto: Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2025

La percepción de inseguridad y sus afectaciones en el cine

En cuanto a la percepción de seguridad, el 23.4 por ciento de la población de 18 años o más en México dejó de ir al cine o al teatro por miedo a ser víctima de algún delito (datos del ENVIPE 2025).

Los estados menos afectados por esta percepción fueron:

Yucatán (8.9 %)

Baja California Sur (9.3 %)

Nayarit (12.8 %)

En cambio, los estados más afectados en cuanto a la asistencia al cine por temas de seguridad fueron:

Chiapas (41.2 %)

Sinaloa (42.8 %)

Tabasco (52.9 %)

Bloqueos en varios estados del país // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Una realidad terrible…

Estos datos van más allá de la industria cinematográfica en México. Nuestro país ama el cine, pero también refleja las condiciones sociales en las que ese consumo ocurre.

En ese sentido, a los problemas de acceso o información se suma la inseguridad. Y mientras esa amenaza siga presente, ir al cine dejará de ser un hábito cotidiano para convertirse en algo cada vez más parecido a un privilegio.