Las películas biográficas sobre artistas de la música están a la orden del día con Elvis, Rocketman y Bohemian Rhapsody como las tres más destacadas que se han lanzado en los últimos años. Y ahora, el turno es para que se haga lo propio con la vida de Michael Jackson.

Este miércoles 18 de enero, se dieron a conocer los detalles de la biopic que Lionsgate está preparando con Antoine Fuqua como director. Les contamos qué onda con el proyecto.

Antoine Fuqua dirigirá ‘Michael’. Foto: Getty

Habrá película biográfica sobre Michael Jackson

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la película llevará por título Michael y además de tener a Fuqua como director, tendrá entre sus productores a Graham King. Este último es conocido precisamente por haber producido Bohemian Rhapsody, sobre la vida y obra de Freddie Mercury.

Junto a Graham, también producen John McClain y John Branca, que son dos de las personas y representantes legales de largo tiempo que manejan el patrimonio de Michael Jackson junto a parte de su familia. El guión, por otro lado, lo escribió John Logan, conocido por su trabajo en Gladiator y The Aviator.

John Branca con Joseph Jackson, padre de Michael Jackson. Foto: Getty.

Los reportes indican que la película desde luego abordará las diferentes etapas de la carrera musical de Michael Jackson, es decir, desde su éxito en la niñez con los Jackson 5 hasta su trayectoria como solista. Y según menciona Deadline, también habrá mención de las diversas acusaciones por abuso sexual de menores que surgieron en su contra.

Sin embargo, no está muy claro cómo se manejará este último punto, pues los encargados de manejar el patrimonio del cantante –que como dijimos están involucrados en la producción de Michael– siempre se han pronunciado contra esas acusaciones.

Michael Jackson. Foto: Getty.

¿Cuando comienza la producción?

Por el momento, la película biográfica sobre Michael Jackson no tiene una fecha de estreno definida. Pero todo apunta a que comenzará la producción a finales de este 2023 cuando Antoine Fuqua (quien además recién estrenó Emancipation con Will Smith) termine de trabajar en la tercera parte de The Equalizer, según indican diversos medios.

Así que lo más probable es que en los próximos meses, conozcamos quién será el encargado de protagonizar la cinta bajo el papel del fallecido cantante. Andaremos atentos a próximos detalles.