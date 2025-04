Lo que necesitas saber: “Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones”, así es la breve pero reveladora sinopsis de lo que nos espera en Mission Impossible: The Final Reckoning.

Nuevamente Tom Cruise se rifa en físico en el papel de Ethan Hunt. Ahora en Mission Impossible: The Final Reckoning… la que parece que será la última entrega de la saga.

Poster oficial de Mission Impossible: The Final Reckoning / Imagen: Paramount Pictures

¿Cuándo estará en salas Mission Impossible: The Final Reckoning’?

La “Sentencia Mortal Parte Dos” ya está lista y Paramount Pictures ya hasta tienen agendado su fecha de estreno.

Será en mayo 22 cuando llegue a las pantallas la que será (parece) última aventura del agente Ethan Hunt, interpretado por quién más sino Tom Cruise.

Captura de pantalla (video paramount Pictures)

“I need you to trust me…one last time”, dice Ethan Hunt en la nueva y quizás definitiva entrega de la saga Mission Impossible.

“Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones”, esa es la breve sinopsis de Mission Impossible: The Final Reckoning…. Breve pero contundente.

Trailer de la última entrega de Misión Imposible / captura de pantalla (video paramount Pictures)

¿Quiénes actúan en la que será la última entrega de la saga?

En este trailer se muestra un poco de lo que nos esperará en la pantalla en mayo del próximo año… además de mucha acción, explosiones y ver a Tom Cruise actuando con total desprecio por su físico, también mucha nostalgia, ya que vemos imágenes de la cinta que lo inició todo: aquella primera entrega de Mission Impossible dirigida por Brian de Palma.

Captura de pantalla (video paramount Pictures)

Y, además, si son observadores, verán que en este trailer notarán que en este trailer el agente Ethan Hunt utiliza la misma vestimenta que cuando hizo su épica aparición en la ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024… ¿por? Habrá que ver la película.

Bajo la dirección de Christopher McQuarrie, Mission Impossible: The Final Reckoning está protagonizada por Tom Cruise y cuenta con las actuaciones de Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, entre otros.