Tom Noonan será recordado por siempre por sus papeles en historias como “Last Action Hero” y “Robocop 2”. Tristemente se confirmó que murió el pasado 14 de febrero a los 74 años.
Muere el actor Tom Noonan
La noticia fue confirmada por el director Fred Dekker en sus redes sociales: “Con gran tristeza comparto el fallecimiento de Tom Noonan… La actuación indeleble de Tom como Frankenstein en THE MONSTER SQUAD es un punto culminante de mi modesta filmografía”.
No se ha revelado la causa de muerte del actor por ahora. “El mundo ha perdido a un gran talento. Descansa en paz, Tom. Gracias por el gran trabajo”, finalizó en su mensaje.
Tom Noonan, eterno villano del cine
Naturalmente lo que más recordaremos de Tom Noonan será la magistral forma en que daba vida a grandes villanos. Fue Caín en “RoboCop2”, Ripper en “Last Action Hero”, Francis Dollarhyde en “Manhunter” y Gary Jackson en “The Pledge”. Puro villano de esos que nos hacen odiarlos.
Imposible no mencionar que también participó en series como “The X-Files”, “Law & Order”, “Tales From The Darkside” y “CSI: Crime Scene Investigation”.
Y claro está, hay que mencionar de nuevo su interpretación de Frankenstein en “The Monster Squad” del propio Fred Dekker en 1987. Fue actor, dramaturgo y cineasta, uno al que pudimos disfrutar en pantalla con historias inolvidables.
Tom Noonan nació en Greenwich, Connecticut, en 1951. Comenzó a actuar en el teatro con un papel en “Buried Child” de Sam Shepard, antes de emprender su viaje en el cine a partir de 1980 con un papel secundario en “Willie & Phil”, una comedia romántica algo alejada de los personajes que lo hicieron inmortal.