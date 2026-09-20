El Mundial de Ciclismo en Toronto, Canadá, ya comenzó, y el mexicano Isaac del Toro se presentó en una prueba que no es su fuerte, sin embargo finalizó en el sexto lugar y el próximo fin de semana podría estar peleando por medalla de oro en la prueba de ruta.

Lo que necesitas saber: Isaac del Toro vuelve a competir el domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta

El Mundial de Ciclismo en Toronto, Canadá, ya comenzó, y el mexicano Isaac del Toro se presentó en una prueba que no es su fuerte, sin embargo finalizó en el sexto lugar y el próximo fin de semana podría estar peleando por medalla de oro en la prueba de ruta.

Isaac del Toro, sexto lugar en el Mundial a contrarreloj

Del Toro debutó en la prueba a contrarreloj y se ubicó en el sexto lugar, menos de 30 segundos de Paul Seixas, uno de sus principales rivales, y quien se metió al podio al finalizar en el tercer puesto.

Isaac del Toro, sexto en el Mundial de Ciclismo

La medalla de oro fue para el belga Remco Evenepoel, quien dominó la prueba a placer al recorrer los 39.2 kilómetros en 44:53.13 minutos y con ello se coronó por cuarta ocasión en el Mundial en esta prueba.

El italiano Filippo Ganna obtuvo la medalla de plata después de cruzar la meta 57 segundos atrás de Evenepoel, mientras que Seixas cruzó un minuto y 13 segundos después para completar el podio.

Isaac del Toro, orgulloso del sexto lugar

Issac del Toro detuvo el cronómetro en 46:31.96 minutos y se quedó a casi medio minuto de entrar al podio, sin embargo el mexicano se dijo orgulloso de su participación en esta modalidad.

“Es un circuito muy técnico, lo manejamos de la mejor manera, no tomamos ningún riesgo, estuvimos bien ubicados todo el tiempo y puedo estar muy orgulloso, dentro de mi categoría estoy donde debo de estar, bastante tranquilo con las sensaciones que estoy teniendo”, dijo Del Toro a ESPN.

Isaac del Toro, sexto en el Mundial de Ciclismo / Pissei

“Siempre trato de conseguir el mejor resultado posible, pero a veces no puedo conseguir el premio mayor, aunque se está intentando”, agregó.

La prueba importante para Isaac del Toro es la de ruta, en la cual es uno de los favoritos para colgarse la medalla de oro y el maillot arcoíris. La prueba se realizará el próximo domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México.