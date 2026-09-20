Lo que necesitas saber: Esto no significa que todos los velos islámicos quedarían prohibidos, pues Meloni no mencionó el hiyab.

Tal parece que el tema de las escuelas en Italia ya comenzará a traerle problemas a uno que otro extranjero y es que resulta que podrían llegar nuevas reglas para sus escuelas.

La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció que su gobierno prepara una medida para prohibir el uso del burka y el niqab en las aulas. Y no solo eso, sino que también estarían buscando establecer un límite máximo de estudiantes extranjeros por clase.

Esta propuesta salió a la luz este 20 de septiembre durante un evento llamado Gioventù Nazionale, una organización juvenil del partido Hermanos de Italia.

¿Pero a qué se debe todo esto?

Y es que todo esto se deriva de una referencia que ya existe en Italia, donde se establece un límite del 30% de estudiantes extranjeros por clase.

Sin embargo, autoridades escolares han señalado que en regiones donde existe una alta concentración de familias extranjeras esta medida puede resultar complicada de aplicar.

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También se ha mencionado la importancia de que los padres aprendan el idioma para que los alumnos tengan un mejor proceso de integración y aprendizaje.

Y es que, de acuerdo con lo que mencionó Meloni, las personas que llegan a Italia deben aprender el idioma, conocer la cultura y respetar las normas del país.

Restricciones al burka y el niqab

Pero las cosas no paran ahí y es que resulta que estas prendas, utilizadas por algunas mujeres musulmanas en determinados contextos religiosos y culturales, también forman parte de la propuesta.

Sin embargo, la primera ministra mencionó que el gobierno busca prohibir el burka y el niqab en las escuelas, por lo que las estudiantes tendrían que asistir con el rostro descubierto.

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Aunque esto no significa que todos los velos islámicos quedarían prohibidos, pues Meloni no mencionó el hiyab, que cubre el cabello pero deja el rostro descubierto.

Y aunque estas reglas aún no son oficiales y todavía les queda un largo camino para convertirse en una ley, lo que es un hecho es que la propuesta ya abrió un nuevo debate en Italia alrededor de la integración, la migración y el uso de prendas que cubren el rostro en las escuelas.