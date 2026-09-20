Los Washington Commanders tendrán que confiar un rato en Marcus Mariota como quarterback, ya que el equipo de la capital estadounidense podría perderse algunas semanas debido a una lesión en el codo izquierdo, que aparentemente sería una luxación.

Lo que necesitas saber: Daniels se perdió cuatro semanas la última vez que se lesionó el codo izquierdo

Los Washington Commanders tendrán que confiar un rato en Marcus Mariota como quarterback, ya que el equipo de la capital estadounidense podría perderse algunas semanas debido a una lesión en el codo izquierdo, que aparentemente sería una luxación.

La lesión sucedió en el primer cuarto del partido de la Semana 2 de la NFL ante los Dallas Cowboys. Queda pendiente un parte médico, pero por la mecánica de la lesión no deja buenas sensaciones.

Jayden Daniels, Washington Commanders / Vía X Commanders

Así fue la lesión de Jayden Daniels

Jayden Daniels dio unos pasos hacia atrás antes de lanzar el ovoide, pero tropezó y para evitar la caída intentó apoyarse con el brazo izquierdo sobre el césped, sin embargo el codo no soportó todo el peso y provocó que éste se saliera del lugar.

TOM BRADY ON LIVE TELEVISION REACTING TO THE SIGNIFICANT ARM INJURY FOR JAYDEN DANIELS.



“OH, SHIT.”



WOW pic.twitter.com/kVWIZRHsJz https://t.co/YgBYgd9uLZ — MLFootball (@MLFootball) September 20, 2026

Jayden Daniels is down after the Commanders last play.



: FOX/FOX One pic.twitter.com/s6EE4exa6P — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) September 20, 2026

Jayden Daniels elbow

Probably gonna be out for awhile. pic.twitter.com/dEEiFj7U68 — Chad Fisher DNP (@ChadFisher) September 20, 2026

Daniels fue atendido sobre el campo de juego y fue retirado en camilla. Washington informó que su quarterback no volvería al partido y se espera que el quarterback de Washington sea sometido a estudios para valorar lesiones de ligamentos.

El quarterback de los Commaders ya sufrió una lesión en el mismo codo durante la temporada pasada, por lo cual estuvo fuera de los emparrillados durante cuatro semanas.