Exjefe de la DEA pide a Sheinbaum considerar apoyo militar de EU contra los cárteles

Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, volvió a poner sobre la mesa la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir a los cárteles, pero esta vez hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Otra vez? Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, volvió a poner sobre la mesa la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir a los cárteles, pero esta vez hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta de X, Maltz señaló que México debería solicitar apoyo especializado al Ejército estadounidense, incluyendo inteligencia, vigilancia y logística, aunque —según planteó— todo tendría que realizarse de manera coordinada y respetando la soberanía mexicana.

Imagen compartida del tweet de @derekmaltz_sr

El exfuncionario también pidió investigar a funcionarios y políticos que, según su planteamiento, protegen o facilitan las operaciones de los grupos criminales.

Para Maltz, combatir a los cárteles también implica atacar las redes de protección que les permiten operar.

Ahh y vale la pena mencionar que una vez el exfuncionario subió una foto sobre de la detención de Rocha, obviamente haciéndola con IA; aquí te dejo el tweet.

La postura de Sheinbaum frente a la propuesta de Maltz

El mensaje llega en un contexto en el que Sheinbaum ha rechazado públicamente una intervención militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano, mientras su gobierno mantiene la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Maltz reconoció esa postura en su publicación, pero insistió en que México podría solicitar recursos especializados estadounidenses para reforzar las acciones contra los grupos criminales.

No es la primera vez que el exjefe de la DEA dirige este tipo de mensajes a México. En meses recientes también ha pedido ampliar la cooperación contra los cárteles y ha mencionado directamente a Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Maltz encabezó de manera interina la DEA en 2025 y previamente pasó casi 3 décadas dentro de la agencia antidrogas estadounidense. Sus declaraciones actuales son públicas y personales; no representan, por sí mismas, una solicitud oficial del gobierno de EU.

Por ahora, el mensaje vuelve a poner sobre la mesa una pregunta bastante espinosa: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad sin cruzar la línea de la soberanía nacional?