Patrick Stewart, uno de los actores británicos más icónicos, conocido por su participación en franquicias comerciales y pop como Star Trek y X-Men, murió a los 86 años de edad.

De acuerdo con el reporte de varios medios, Patrick Stewart murió en su casa de Los Ángeles el pasado miércoles 28 de octubre de 2026, después de una breve lucha contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

“Ha sido acompañado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y las profundas emociones que sólo alguien como él podría inspirar en los demás“, dijo Kelly Bush Novak, vocera de Stewart desde hace varios años.

Patrick Stewart e Ian McKellen en Avengers: Doomsday / Foto: Marvel Studios

La vida de Patrick Stewart

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Su padre participó en la Segunda Guerra Mundial y, de acuerdo con el propio Stewart, fue uno de los últimos hombres evacuados de Dunkerque.

Mencionamos esto porque Stewart creció en un hogar marcado por episodios de violencia de su padre hacia su madre que, años después, el actor entendió que estaban relacionados con un trastorno de estrés postraumático derivado de sus experiencias durante la guerra.

Años después, Patrick Stewart contó que la actuación se convirtió en un refugio para él y, con la fama que alcanzó, apoyó a veteranos de guerra y a víctimas de violencia doméstica.

Sus inicios como actor

Aunque intentó ganarse la vida como periodista, decidió apostar de lleno por una carrera como actor. Empezó en el mundo de la actuación desde adolescente, participando en obras locales.

Durante años le entró a obras de teatro y algunas series de televisión, pero sin alcanzar un nivel de fama grande o internacional. A los 18 años ganó una beca en el Bristol Old Vic Theatre School.

Y fue hasta los 26 que se unió a la Royal Shakespeare Company, en donde desarrolló gran parte de su carrera teatral.

Como mencionamos, uno de los personajes más importantes de su carrera fue el Profesor Charles Xavier, líder de los X-Men dentro del universo de Marvel. Por eso, Patrick Stewart estaba confirmado para volver con este personaje en Avengers: Doomsday.

Y si bien una gran parte de la audiencia lo recordará por este personaje, la realidad es que la vida y obra de Patrick Stewart es mucho más extensa, acumulando decenas de créditos en teatro durante las primeras décadas de su carrera como actor.

La entrada de Patrick Stewart a Star Trek

Patrick Stewart dio uno de sus primeros grandes saltos al cine con Excalibur de John Boorman en 1981. Y luego apareció en la adaptación de Dune de David Lynch en 1984 como el impecable Gurney Halleck.

Sin embargo, su gran salto de fama se dio de una manera curiosa. Robert Justman, uno de los productores de Star Trek: The Next Generation, acudió a una lectura de William Shakespeare en UCLA en la que participaba Patrick Stewart. Justman lo escuchó leer y pensó que sería perfecto para un personaje.

Ese personaje fue y siempre será Jean-Luc Picard. A lo largo de 36 años, el actor británico interpretó a Picard dentro del universo de Star Trek: desde 1987 hasta 2023 con la serie Star Trek: Picard.