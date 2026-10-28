Con el anuncio de un nuevo actor en el elenco de la temporada 2 de The Beast in Me, les contamos algunos detalles que se saben de esta producción.

The Beast in Me se convirtió en una de las series más destacadas del catálogo de Netflix desde su estreno a finales de 2025. Fue tanto su éxito y aclamación que la serie fue aprobada para volver con una temporada 2.

Ahora bien. La noticia hizo felices a muchos, pero otros cuestionaron uno de los triunfos de la serie, la cual había sido catalogada como “serie limitada”; es decir, de esas que llegan y se van con una sola entrega.

Pero a ver. No podemos negar que, si algo tiene éxito, en esta economía y en esta industria, debe expandirse. Y The Beast in Me no es la excepción con la temporada 2. Así que por acá les contamos algunos detalles de esta nueva entrega.

Claire Danes como Aggie en The Beast in Me / Foto: Netflix

La temporada 2 de The Beast in Me

La primera temporada de The Beast in Me nos presentó a Nile Jarvis, un millonario de los bienes raíces con prácticas y actitudes bastante cuestionables que se muda a una enorme casa en medio de un vecindario de clase alta en Long Island.

La vecina de Nile es Aggie, una escritora que nomás no puede salir de un bloqueo creativo. ¿La razón? Una enorme tragedia personal que rompió a su familia y, de alguna manera, también rompió con una cuidada paz en el vecindario.

Cuando ambos se conocen y se enfrentan de distintas maneras, sus formas de presentarse y entender las cosas cambian, sobre todo cuando deciden “trabajar” juntos mientras Aggie escribe un libro sobre Nile.

Los detalles de la temporada 2 de The Beast in Me no han sido revelados. Pero se espera que mantenga la narrativa de thriller y misterio que rodeó a la primera entrega de la serie, ahora ya no limitada.

El elenco de The Beast in Me

El trabajo de Claire Danes y Matthew Rhys como protagonistas de The Beast in Me fue reconocido por la crítica y, aún más importante, por la audiencia.

De hecho, en la pasada edición de los premios Emmy 2026, Matthew Rhys se llevó dos estatuillas como actor principal: una en comedia por Widow’s Bay y otra en serie limitada o antológica por The Beast in Me.

Con el anuncio de la temporada 2 de The Beast in Me, les decíamos, surgieron varias dudas. Y es que la serie compitió en los Emmy como una producción limitada, categoría en la que Rhys consiguió uno de sus dos triunfos históricos de aquella noche.

Matthew Rhys se llevó el Emmy por su papel en The Beast in Me de Netflix / Foto: Television Academy

Pero el hubiera no existe. El triunfo de Rhys ya quedó marcado para la historia y, con una segunda temporada, The Beast in Me dejará atrás su condición de serie limitada para futuras entregas.

Quien sí estará de vuelta es Claire Danes con el personaje de Aggie Wiggs. Y a ella se suma John Goodman, quien interpretará a Jack, el papá de la caótica Aggie.

Por ahora, Matthew Rhys no figura entre los regresos anunciados para la temporada 2.