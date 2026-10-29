Ha sido asombroso ver crecer la franquicia de Dune de Denis Villeneuve desde su estreno en 2021. Y así como ha sido asombroso ver dos entregas en el cine, ahora, en espera de Dune: Part Three, nos vuelve a sorprender otro regreso: el de la palomera… doblemente sugerente.

En 2024, para el estreno de Dune: Part Two, sacaron una palomera que hacía alusión a las dunas de Arrakis, con la figura de un enorme gusano. Pero también provocó en la gente pensamientos blasfemos.

Ahora bien. No había nada malo en la palomera… pero había algo raro. Desde luego que los memes no perdonaron, ni tampoco los videos nopor ultrajándola.

Palomera de Dune: Part Two / Foto: AMC

Nueva palomera de Dune

Dos años después, a meses del estreno de Dune: Part Three, doblaron la apuesta con una nueva palomera de Dune, la cual trae dos gusanos “para compartir”: un Double Sandworm con dos Shai-Hulud.

Y no sólo eso. También presentaron una segunda opción llamada Sandworm Thumper, que integra el artefacto que utilizan los Fremen para atraer a los gusanos y poder montarlos (si saben a lo que nos referimos).

Nos dio mucha risa el comunicado de Hank Green, el mero mero en AMC encargado de la comida y las bebidas para la cadena. Dijo que sabían que habría muchas expectativas después de la primera palomera sugerente y viral de 2024. “Los nuevos coleccionables llevan la experiencia al siguiente nivel“.

Todos estos nuevos productos, estarán disponibles de manera exclusiva en los teatros de AMC en Estados Unidos, así como en los Odeon Cinemas que recorren varios países de Europa.