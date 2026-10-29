Después de meses de espera, por fin se dio a conocer la fecha de estreno en México de You Can See Everything, el documental de Nathan Fielder y Lance Oppenheim.

El diablo viste a la moda, La Odisea, Spider-Man… todas esas películas han acaparado la conversación de estrenos este 2026. Pero hay una que llegó hace poco y les dijo: “Quítate”. Y esa es el documental You Can See Everything de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, el cual se estrenará en México.

Así como lo leen. Después de rumores de un estreno hasta 2027, o de que llegaría de manera directa a streaming, se reveló que You Can See Everything sí tendrá un estreno en México y será más pronto de lo que imaginamos.

You Can See Everything // Foto: IMDb

Fecha de estreno de You Can See Everything en México

You Can See Everything se estrenó de manera “secreta” en el Festival de Telluride a finales de agosto. Desde ahí, todos los que la han visto no pueden dejar de hablar de ella.

Luego se estrenó en algunos festivales de cine de Estados Unidos para llegar finalmente a salas. Y el hype sólo ha crecido. En serio, desde hace muchos años no veíamos a la audiencia tan emocionada, exaltada y sorprendida con una película, mucho menos con un documental.

La buena noticia es que en México tendremos oportunidad de verla más pronto que tarde, pues Sony Pictures adquirió los derechos de distribución para Latinoamérica, programando la cinta para el 26 de noviembre de 2026.

Nathan Fielder en You Can See Everything/ / Foto: A24

You Can See Everything

You Can See Everything es un documental dirigido por Lance Oppenheim (el mismo de la muy comentada Primetime) y Nathan Fielder, quien inicialmente iba a permanecer detrás de cámaras.

Mientras Fielder se involucró más en el documental, su participación también cambió hasta convertirse en codirector y personaje dentro de la historia. Fue así como comenzó la locura de la que todos hablan:

Nathan Fielder y el equipo, con sus cámaras, filmando constantemente a Elizabeth Holmes y su pareja, Billy Evans, durante los 34 días previos a que Elizabeth ingresara a prisión para cumplir una sentencia de 11 años y tres meses por fraude relacionado con su empresa Theranos.

La historia de Elizabeth Holmes

Como resumen, Elizabeth fundó a los 19 años la empresa Theranos, la cual prometía revolucionar los análisis clínicos con la posibilidad de realizar una enorme cantidad de estudios con apenas unas gotas de sangre.

En algún momento, la empresa fue valuada en 9 mil millones de dólares. Pero la tecnología no cumplía con lo que Holmes prometía y terminó en uno de los escándalos de fraude más grandes de Silicon Valley. Sin embargo, Elizabeth sigue sosteniendo que no actuó con intención de cometer fraude…