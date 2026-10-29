Lo que necesitas saber: Los directores de La caída de El Mayo nos cuentan por qué usaron actores para recrear testimonios judiciales y cómo le hicieron para que estas escenas se sintieran reales sin confundirnos con lo que sí pasó.

El Mayo Zambada es uno de los nombres más reconocidos del crimen organizado en México, pues fue uno de los capos más importantes que lideraron las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, en 2024 fue detenido de una forma poco convencional y, a día de hoy, siguen surgiendo preguntas sobre cómo lograron atrapar a alguien que durante años consiguió mantenerse lejos de los reflectores.

Pues bueno, ahora, con el estreno de La caída de El Mayo, una serie documental de Netflix, conocemos un poco más sobre su vida, todo lo que rodeó su detención y las traiciones de quienes consideraba parte de su círculo cercano.

Darren Foster y Miguel Fernández Flores nos cuentan cómo fue crear esta producción y cuáles fueron los retos que enfrentaron para encontrar información sobre un hombre que siempre se caracterizó por mantener un perfil discreto.

Además, la serie explora las relaciones que construyó y las experiencias de personas desplazadas de sus hogares. Así que en esta nota te contamos lo que platicamos con los directores.

Foto: Entrevista Netflix

Darren Foster y Miguel Fernández nos cuentan detalles sobre esta serie documental

Uno de los aspectos que más llaman la atención del documental es la información que lograron reunir. De los tres grupos que disputaban el poder en Sinaloa, el de El Chapo, el de El Mayo y el de los Beltrán Leyva, quien tenía mayor presencia pública era justamente el primero.

A diferencia de El Chapo, El Mayo procuraba mantener un perfil bajo. Cuando necesitaba comunicarse con alguien, recurría a uno de sus hombres. Además, vivía en la sierra y limitaba el contacto con cualquier persona que no fuera de su confianza.

Foto: Cortesía Netflix

Darren Foster nos comparte que esta diferencia representó uno de los principales desafíos de la producción, pues resultó complicado encontrar información de aquella época.

“Lo más complicado fue que había muy poca información sobre El Mayo”, nos contó el director.

Por ello, los realizadores recurrieron a la información que salió a la luz durante el juicio de El Chapo y a los testimonios de personas que estuvieron muy cerca del crecimiento del Cártel de Sinaloa, algunas de las cuales aparecen en el documental.

También consideraron importante recuperar los antecedentes familiares y criminales de Zambada, incluida la información relacionada con su hijo Vicente y su hermano Rey, quienes conocieron de cerca los primeros años de la organización.

Con el material que reunieron, los primeros episodios buscan explicar cómo El Mayo construyó su posición dentro del crimen organizado y qué le permitió convertirse en uno de los criminales más buscados y reconocidos, así como en una figura de gran influencia dentro del cártel.

Traiciones familiares

En la serie podemos conocer más sobre las relaciones que mantenían los integrantes del Cártel de Sinaloa. Aunque El Mayo intentó mantener la lealtad de las personas que formaban parte de su organización, hubo momentos en los que sufrió traiciones que fracturaron su estructura.

Para el director Miguel Fernández Flores, estos vínculos son fundamentales para entender el poder de Zambada y las circunstancias que terminaron por hacerlo vulnerable.

“Para él, las relaciones familiares y de lealtad son la base de todo su ecosistema”, explicó.

Sin embargo, esos mismos lazos se convirtieron en un punto débil cuando comenzaron los enfrentamientos y las rupturas entre personas cercanas a él.

La serie muestra cómo la detención de su hijo, Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, influyó en el movimiento de las piezas dentro del cártel. Sin embargo, la ruptura definitiva llegó después de la caída y extradición de su amigo cercano, El Chapo Guzmán.

Foto: Cortesía Netflix

Más tarde, los hijos de este último tomaron decisiones que terminaron por afectar a Zambada, a quien consideraban una figura cercana a su familia. De esta manera, las lealtades que durante años ayudaron a sostener su poder también terminaron por vulnerarlo.

Convertir décadas de investigación en un documental

Aunque el equipo logró reunir una gran cantidad de información, Darren Foster explica que uno de los mayores retos consistió en transformar documentos, testimonios y materiales de archivo en una historia que mantuviera la atención de los espectadores.

El director señala que su intención nunca fue contar toda la historia del Cártel de Sinaloa ni reconstruir una biografía completa de El Mayo.

“Nuestra historia no era toda la historia del Cártel de Sinaloa ni una biografía completa de El Mayo Zambada”, explicó Foster.

En cambio, el equipo se concentró en narrar los acontecimientos que condujeron a su detención en julio de 2024.

Foto: Cortesía Netflix

Por ello, cada episodio recupera piezas de su pasado que ayudan a entender cómo llegó a ese momento. Entre ellas destacan las disputas con los Beltrán Leyva, la publicación de la primera fotografía de Zambada que se hizo ampliamente conocida tras su entrevista con Julio Scherer García para la revista Proceso en abril de 2010 y la detención de su hijo.

A través de estos momentos, el documental conecta distintos episodios de su trayectoria para explicar cómo cambiaron las relaciones dentro del cártel y qué acontecimientos marcaron su caída.

La utilización de actores para recrear acontecimientos

Uno de los elementos que también destaca en la serie es el uso de actores para representar escenas, testimonios y fragmentos de declaraciones judiciales. Esta decisión responde, en parte, a las limitaciones para obtener grabaciones de audio de los juicios.

Miguel Fernández Flores explica que el equipo encontró información relevante en las transcripciones judiciales, pero no podía utilizar grabaciones de audio de las audiencias que no contaban con ese material.

“Pensamos que la manera de hacerlo un poco más interesante para el público era traer a estos actores de voz”, explicó.

Incluso realizaron pruebas de casting para encontrar voces que se acercaran al acento sinaloense de la sierra. Los realizadores también tomaron como referencia el material de audio disponible de Ismael Zambada, su hijo Vicente y su hermano Rey.

Foto: Cortesía Netflix

En cuanto a las imágenes, Foster explica que buscaron darles una estética más impresionista, con movimientos lentos y escenas ligeramente desenfocadas.

“No queríamos que pareciera demasiado realista, así que ralentizamos la acción y le dimos un enfoque ligeramente desenfocado”, detalló el director.

La intención era diferenciarlas del material de archivo y evitar que los espectadores las confundieran con grabaciones reales. De esta forma, las recreaciones funcionan como representaciones visuales de recuerdos y testimonios, en lugar de presentarse como registros documentales de los hechos.

El narcotráfico en México y sus consecuencias

No es ninguna sorpresa que la violencia relacionada con el crimen organizado afecte a distintas comunidades de México. Sin embargo, la serie muestra algunas de las experiencias que han vivido los habitantes de Sinaloa, desde los enfrentamientos armados hasta el temor de quienes se encontraban realizando sus actividades cotidianas.

El documental también aborda el llamado Culiacanazo y muestra cómo la violencia impactó tanto a los integrantes de las fuerzas de seguridad como a las familias que quedaron atrapadas en medio de los acontecimientos.

Después de la detención de El Mayo Zambada, los enfrentamientos entre Los Chapitos y La Mayiza intensificaron la preocupación de los habitantes de Sinaloa. Esta situación ha provocado que algunas personas teman salir de sus hogares y que otras tengan que desplazarse para protegerse.

Foto: Cortesía Netflix

Además de la violencia, la serie aborda el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales, una situación que refleja cómo estas disputas afectan a personas que no necesariamente forman parte de las organizaciones.

Para Miguel Fernández Flores, incluir estas experiencias resultaba fundamental, pues el impacto del crimen organizado no puede separarse de la historia de quienes sufren sus consecuencias.

“Era una prioridad para nosotros poder contar esa historia también, darle su lugar a las personas que han sufrido más”, explicó el director.

Entre estas personas están quienes han perdido a sus familiares y quienes tuvieron que abandonar sus pueblos y comunidades para buscar seguridad en otros lugares.

Con esta perspectiva, La caída de El Mayo amplía su mirada más allá de la trayectoria del narcotraficante y los acontecimientos que condujeron a su detención. La serie también busca mostrar las consecuencias humanas de una historia marcada durante décadas por el poder, las alianzas y las traiciones.