Jacob Elordi está en uno de los puntos más altos de su carrera tras su nominación al Oscar por su papel en Frankenstein y el éxito de Cumbres borrascosas. Tan popular es, que fue invitado a formar parte del jurado de la edición 2026 del Festival de Cannes.

Sin embargo, a unos días de que arrancara el certamen, el actor australiano anunció que no podría asistir debido a una lesión en el pie/tobillo. Declinó una invitación que sigue considerándose una de las más prestigiosas dentro de la industria, especialmente en un año donde las conversaciones políticas están más presentes que nunca.

Guillermo del Toro con Jacob Elordi en el set de ‘Frankenstein’ / Foto: Netflix

Formar parte del jurado en Cannes implica, entre muchas cosas, elegir a la ganadora del festival, una decisión que suele marcar el rumbo de la temporada de premios. Además, Elordi habría sido uno de los integrantes más jóvenes en la historia.

No se dieron muchos detalles, pero una lesión en el pie/tobillo, quizá le impedía cumplir con las exigencias del evento: alfombras rojas, las largas escalinatas del festival, proyecciones, conferencias y más. Y hasta ahí, todo parecía ser normal.

Festival de Cannes / Foto: Shutterstock

¿Nos engañaste, Jacob Elordi?

Nada fuera de lo normal hasta que el internet descubrió que todo pudo haber sido una mentira…

El primer fin de semana de Cannes, Elordi fue visto de vacaciones en Hawái junto a Kendall Jenner. Así, el internet no tardó en señalar que el actor habría preferido escaparse con quien parece ser su nueva pareja, en lugar de asistir a Cannes.

Desde fuera, la decisión puede parecer arriesgada. Pero dentro de los círculos en los que se mueve —la cúpula de Hollywood—, quizá no lo sea tanto.

Jacob Elordi, actor de Frankestein, película de Guillermo del Toro. Foto: Savion Washington/FilmMagic

Aun así, las redes no perdonan. Las críticas comenzaron a multiplicarse, sobre todo porque la supuesta lesión fue puesta en duda al verlo manejando una camioneta en Los Angeles el pasado domingo 17 de mayo junto a Kendall, su hermana Kylie y su pareja, Timothée Chalamet.

Algunos salieron en su defensa, argumentando que podría estar lastimado y aun así moverse con ciertas limitaciones. Otros no fueron tan indulgentes y señalaron una posible falta de profesionalismo al rechazar Cannes por una razón que ahora genera sospechas.

Kendall Jenner / Foto: Shutterstock

El romance entre Jacob Elordi y Kendall Jenner

Los rumores de un romance entre Elordi y Kendall Jenner surgieron tras la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026. Desde entonces, la conversación en redes no ha bajado, en parte porque muchos creen que el actor podría seguir un camino similar al de Timothée Chalamet tras su relación con Kylie Jenner.

Estar de acuerdo o no es otra discusión. Nosotros extrañamos cuando Timothée Chalamet era francés, pero de ninguna manera creemos que sea culpa de Kylie o de su relación. Sólo parece que la personalidad del actor neoyorquino no había sido revelada en su totalidad, y esa incluye desestimar la ópera y el ballet.

Timothée Chalamet a inicios de 2025 / Foto: Shutterstock

Lo cierto es que la decisión de Elordi no deja de llamar la atención desde una perspectiva godín.

Cualquiera de nosotros muy probablemente elegiría unas vacaciones en Hawái antes que una agenda de trabajo como lo es Cannes: un maratón para ver películas, hacer relaciones públicas y modelar las marcas de las que eres embajador.

¡Pero es Cannes! Es prestigio, glamuroso, da visibilidad y es uno de los escenarios más importantes del cine.

Por eso, más allá de juicios, lo que queda es una decisión personal que, como muchas en Hollywood, no deja de generar conversación.