Los vestidos más icónicos en la historia del cine no sólo definieron a sus personajes, sino que marcaron tendencias, rompieron reglas y se convirtieron en parte de la cultura pop.

Desde clásicos de Hollywood hasta películas más recientes, el vestuario ha sido clave para construir algunas de las imágenes más memorables en la pantalla grande.

En esta lista reunimos 17 vestidos icónicos del cine y te contamos los detalles que quizá no sabías sobre ellos: quién los diseñó, qué inspiró su creación y por qué siguen siendo referencia en el mundo de la moda.

In the Mood for Love

2000

Los vestidos, o mejor dicho cheongsams, que vistió Maggie Cheung como la señora Chan en In the Mood for Love, son algunas de las piezas de vestuario más hermosas que existen. La idea de que toda la cinta vistiera algunos vino del director artístico de la cinta, William Chang Suk Ping, quien recordaba a su madre con prendas similares.

Fue así como William y el mismo Wong Kar-wai diseñaron más de 50 cheongsams para el personaje de Su Li-zhen.

Imagen de uno de los cheongsams de ‘In the Mood for Love’ / Foto: MUBI

The Devil Wears Prada

2006

Una película de moda tan importante como El diablo viste a la moda, desde luego que está plagada de outfits y prendas memorables. Pero hay un conjunto que utilizó Andy Sachs, el personaje interpretado por Anne Hathaway, que todos recordamos: el que lleva el saco y las botas… Chanel.

Si hiciéramos las cuentas del valor de todo el vestuario de la película con Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, asciende al millón de dólares. La mayoría fueron diseños de Patricia Field, a los que se le sumaron piezas que pidió prestadas de distintas casas de moda.

A Place in the Sun

1951

No se puede hablar de vestidos icónicos sin mencionar a Edith Head, una genia de la época dorada de Hollywood, colaboradora de los cineastas más importantes para vestir a las estrellas más grandes de la industria. Y además, la inspiración directa del personaje de Edna Moda en Los increíbles.

La cosa es que para 1951 diseñó un vestido que marcaría un antes y un después. Lo hizo para el personaje de Elizabeth Taylor en A Place in the Sun, inspirado en la silueta New Look de Christian Dior, conocida también como “mujer flor”. Y de ahí, todos siguieron sus pasos.

Las señoritas de Rochefort

1967

Moda y cine francés siempre han ido de la mano. Y uno de los mejores ejemplos es el trabajo de Jacqueline Moreau y Marie-Claude Fouquet para el diseño de vestuario de los personajes de Catherine Deneuve y Françoise Dorléac en Las señoritas de Rochefort de Jacques Demy en 1967.

Catherine Deneuve y Françoise Dorléac en ‘Las señoritas de Rochefort’ / Foto: MUBI

Basic Instinct

1992

Es raro que muchas personas crean que la desigualdad de género en los sets de filmación no existe. Un gran ejemplo es el caso de Basic Instinct de 1992, dirigida por Paul Verhoeven y en donde Sharon Stone aparece con ese impecable e impresionante vestido blanco diseñado por Ellen Mirojnick.

¿Sabían que la actriz conservó el vestuario de su personaje para compensar la diferencia de paga con Michael Douglas? Los dos son protagonistas, pero Stone ganó 13.5 millones de dólares menos que su contraparte masculina.

The Hunger Games: Catching Fire

2013

The Hunger Games no es una saga que tengamos en mente para hablar de momentos icónicos de moda. Pero tiene más de los que creemos, principalmente en las dos primeras entregas, en las que los protagonistas se presentan en Panem con trajes diseñados por Cinna.

Así, seguro recuerdan el diseño de novia de Katniss, interpretada por Jennifer Lawrence: un último esfuerzo por evitar volver a la arena tras su triunfo en la cinta anterior. Pues bien, mientras todos apostaron que el diseño era de McQueen, en realidad se trata del diseñador indonesio llamado Tex Saverio.

Atonement

2007

El vestido verde de Atonement, llevado por la impecable Keira Knightley como Cecilia Tallis, es uno de los más memorables. Un vestido que funciona en la película y en cualquier lugar. Se trata de un diseño de Jacqueline Durran, quien tuvo que crear varios modelos del vestido a partir de la fragilidad de la tela. ¡Queremos uno!

Vestido verde de ‘Atonement’ / Foto: StudioCanal

Breakfast at Tiffany’s

1961

Iconos y Audrey Hepburn en la vida real y en la ficción. Sin duda, uno de los personajes más maravillosos es Holly en Breakfast at Tiffany’s de 1961, dirigida por Blake Edwards. Al inicio, la actriz aparece frente a un aparador con un vestido de Hubert de Givenchy.

La escena es tan icónica que también marcó un antes y un después para los LBD o little black dress.

Romeo + Juliet

1996

La adaptación de Romeo y Julieta en manos de Baz Luhrmann en los 90 cada vez se hace más emblemática. Es de esas películas que, con el tiempo, toman cierta relevancia en varios de sus aspectos. Y uno de ellos es el vestuario, una mezcla de piezas de Prada, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent y diseños originales.

Entre los diseños originales está el vestido blanco con alas que viste Claire Danes como Julieta, cuya autora fue Kim Barrett.

The Seven Year Itch

1955

Otro súper clásico en la historia del cine es el vestido blanco de Marilyn Monroe para The Seven Year Itch: escote en V, halter con falda plisada a la altura de las rodillas. Es aquel que se alza mientras ella pasa por una rejilla del metro en la ciudad de Nueva York.

El diseño es de (William) Travilla, y en 2011 fue subastado por 4.6 millones de dólares, aunque su costo, en realidad, era de 1 o 2 millones de dólares.

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Annie Hall

1977

Dejando de lado los vestidos más icónicos en la historia del cine, es momento de volver a los conjuntos, los outfits armados, usualmente, por los diseñadores de vestuario. Pero la realidad es que hay actrices que en la vida real tienen tanto estilo que ellas mismas se arman los diseños.

Ese fue el caso de Diane Keaton para Annie Hall de Woody Allen en 1977. Keaton agarró ropa de su propio armario para vestir al personaje. Y, por ejemplo, el conjunto con chaleco, corbata y sombrero se creó inspirado en los looks de Charles Chaplin, Katharine Hepburn y Cary Grant, con piezas de diseñador y de tiendas de segunda mano.

Diane Keaton usó piezas de su clóset para Annie Hall / Foto: United Artist

Clueless

1995

As if! Clueless es otra película que, como El diablo viste a la moda, está plagada de momentos maravillosos para el mundo de la moda, sólo que esta en los 90 y con un perfil mucho más juvenil. Alicia Silverstone se convirtió en una de las actrices más famosas de la década gracias a Cher Horowitz.

Ahora bien, entre los muchos diseños, el que todos llevamos en la memoria es el traje amarillo a cuadros de Dolce & Gabbana. De hecho, este conjunto fue uno de los 64 cambios de vestuario para el personaje de Cher.

How to Lose a Guy in 10 Days

2003

Keira inmortalizó el vestido verde, así como Kate Hudson hizo lo propio con el vestido amarillo para How to Lose a Guy in 10 Days de 2003. El personaje de Andie Anderson acompaña a Ben Barry a una fiesta de diamantes, y ella brilla más que cualquiera con este diseño de Carolina Herrera.

El vestido fue una colaboración entre la diseñadora venezolana y Karen Patch, la diseñadora de vestuario de la película.

13 Going on 30

2004

Ya entrados en romcom de los dosmiles, tenemos que hablar de 13 Going on 30 o Si yo tuviera 30, con Jennifer Garner como una adolescente que despierta en el cuerpo de una mujer de 30: coqueta y próspera, pero con una vida terrible marcada por las traiciones.

Para ir a una fiesta, Jenna se pone un audaz vestido Versace con piezas de joyería diseñadas por Tarina Tarantino para Swarovski. Chic.

Gilda

1946

Gilda es un clásico en todo sentido. Esta cinta de 1946 de Charles Vidor nos presenta a Gilda Mundson, interpretada por Rita Hayworth, una mujer que, ante la posibilidad de una nueva vida, se encuentra con una persona de su pasado.

Todo en esta cinta es noir e icónico, sobre todo el vestido negro diseñado por Jean Louis. La inspiración para este vestido vino de la obra Portrait of Madame X (1884) de John Singer Sargent.

El vestido negro de Gilda es uno de los más icónicos / Foto: Columbia Pictures

La La Land

2016

El vestuario de La La Land, en términos muy simples, es bonito y funcional, cortesía de la diseñadora Mary Zophres. Emma Stone viste un vestido amarillo que forma parte de los promocionales de la cinta. Pues bien, la idea de esta prenda vino de un look en amarillo de Emma Stone para una alfombra roja.

Legally Blonde

2001

Se acerca el regreso de Elle Woods para la tercera entrega de Legally Blonde o Legalmente rubia. Es muy emocionante no sólo por ser uno de los personajes insignia del nuevo milenio —ya ni qué decir de la carrera de Reese Witherspoon—, sino por lo que se viene en el tema de diseño de vestuario y moda.

Gran parte del vestuario de la primera cinta es rosa porque es insignia del personaje. Pero lo curioso es saber que la diseñadora Sophie de Rakoff, al inicio, no consideró este color como parte de la paleta de colores, sino tonos morados y azules, y algo de lavanda. Luego pensó que lo ideal era el rosa… y el resto es historia.