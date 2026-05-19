El 27 de marzo de 2005 se estrenó el piloto de Grey’s Anatomy, un drama médico que se convertiría en una de las series más exitosas y longevas en la historia de la televisión. Han pasado 20 años, y la historia de Meredith en el —hospital que ha cambiado de nombre, pero que conocimos como Seattle Grace— continúa… y continuará.

Y no, esto no es el anuncio de una nueva temporada de Grey’s Anatomy. Sino que ABC, la cadena que la produce, dio luz verde a un nuevo spin-off dentro de este mismo universo. Ya tuvimos uno con Private Practice, que se emitió de 2007 a 2013. Pero ahora hay uno nuevo, y por acá les contamos.

Imagen de ‘Grey’s Anatomy’ / Foto: ABC

El nuevo spin-off de Grey’s Anatomy

Shonda Rhimes, mundialmente famosa por ser la creadora de Grey’s Anatomy —y también por estar detrás de títulos como Scandal, How to Get Away With Murder, Bridgerton, Inventing Anna o Queen Charlotte—, respalda este nuevo proyecto.

Pero no estará sola. Junto a ella trabajará Meg Marinis, quien se integró a Grey’s Anatomy en 2024 (temporada 20) como showrunner. Y, como ya es costumbre, la propia Ellen Pompeo también participará como productora ejecutiva.

Aún no hay muchos detalles sobre el spin-off, pero sí sabemos que la historia dejará la capital de Washington para trasladarse a West Texas. El nuevo drama se desarrollará en una institución médica rural del sur de Estados Unidos:

“Un atrevido drama sobre un equipo en un centro médico rural del Oeste de Texas, el último lugar de atención en medio de la nada”.

Imagen de la temporada 22 de ‘Grey’s Anatomy’ / Foto: Disney/Anne Marie Fox

El éxito de Grey’s Anatomy

No sorprende que se haya aprobado un nuevo spin-off. Como mencionamos, Grey’s Anatomy es una de las series más exitosas de la televisión estadounidense, con una audiencia global que la ha acompañado desde su primera temporada en 2005, marcada por el intenso romance entre Meredith y Derek Shepherd.

Tanto es el éxito, que a finales de marzo se reportó que Grey’s Anatomy se renovaría para su temporada número 23, convirtiéndose en el drama médico más extenso de la televisión.