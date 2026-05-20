Patrullas de Chihuahua con logotipo de la policía de Nueva York, ¿por?

Lo que necesitas saber: ""El logo dice corporaciones hermanas porque en Chihuahua trabajamos con esquemas de capacitación", dijo el alcalde.

Una nueva conversación se abrió en torno a las políticas de seguridad en Chihuahua, de manera específica, en el municipio cuyo alcalde Marco Bonilla aseguró que todo estaba ok con las patrullas que llevan el logotipo o escudo de la policía de Nueva York.

La verdad es que esto de las patrullas había pasado desapercibido hasta que un reportero le preguntó —en la mañanera del 19 de mayo— a la presidenta Claudia Sheinbaum que qué onda con esas patrullas. Y aquí la historia.

Foto: Presidencia.

Patrullas de Chihuahua con logotipo de la policía de Nueva York

A la pregunta del reportero, Sheinbaum respondió: “Es una broma”. Y después de un poco de contexto, la presidenta dijo, palabras más, palabras menos, que todo se trataba de una simulación.

De acuerdo con Sheinbaum, cada gobierno mexa puede tomar las estrategias de otros lugares del mundo pero “de ahí que le pongas el sello de otra ciudad que no es tu ciudad, es que quiere simularse”.

Foto: Presidencia.

Y remató: “Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”, después de considerar que los escudos de la policía de Nueva York en las patrullas municipales de Chihuahua no era cosa legal.

La respuesta del alcalde Chihuahua

Horas después, el presidente Municipal de Chihuahua Marco Bonilla publicó un video en sus redes para responder a Sheinbaum y, de paso, explicar por qué las patrullas llevan el logo o escudo de la policía de Nueva York.

“El logo dice corporaciones hermanas porque en Chihuahua trabajamos con esquemas de capacitación y colaboración internacional para fortalecer la preparación de nuestra policía y lograr continuar siendo la mejor policía de México”, dijo.

Foto: @SoyBonillaMarco

Luego explicó que no se trataba de una política de seguridad nueva o extraña porque ya otros gobiernos en México habían recurrido a asesorías internacionales como el AMLO durante la jefatura de gobierno del Distrito Federal (CDMX) y el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, contratado hace unos ayeres como asesor en Seguridad.

El acuerdo al que Bonilla se refiere no es nuevo. En enero de 2024, la Presidencia Municipal anunció un convenio con la policía de Nueva York para capacitar y profesionalizar a los policías del municipio.

La cosa es que esto del escudo llamó la atención después de la polémica del operativo donde estuvieron presentes cuatro agentes de la CIA para desmantelar un narcolaboratorio.

Y del que el exfiscal de Chihuahua aseguró que era legal… hasta que se dio a conocer que los agentes participaron en el operativo, cosa ilegal en México.