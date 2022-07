No se hagan, a todos nos encanta el chismecito y más si involucra a figuras públicas. En los últimos días, los nombres de Doja Cat y Noah Schnapp han estado en el ojo público, y no porque ambos vayan a compartir pantalla o colaborar en una rola. No, los dos anduvieron en tendencias por un hecho bastante peculiar: unos mensajes que la artista le envió en privado la estrella de Stranger Things.

Resulta que hace algunos días, el actor que interpreta a Will Byers en la serie de Netflix, publicó un video en TikTok donde mostraba los mensajes directos que la cantante de “Say So” le mandó con una sola intención, preguntarle si su compañero de elenco, Joseph Quinn –quien dio vida al querido Eddie Munson– estaba soltero y si podía pasarle su contacto, ya que quería conocerlo o salir con él (POR ACÁ les contamos cómo estuvo toda la onda).

Fotos: Getty Images/Netflix

Parece que ya terminó el pleito entre Doja Cat y Noah Schnapp

Por supuesto que esto no le hizo mucha gracias que digamos a Doja Cat, y eso lo dejó muy claro en sus redes sociales. A través de Instagram Live, la artista dijo que si bien entendía que Noah Schnapp es muy joven (pues aún no cumple ni los 18 años) y a esa edad cualquiera se puede equivocar, no estuvo bien que hiciera públicos los mensajes que ella le envió, porque ni siquiera le dio permiso de hacerlo. La estrella pop se contuvo un poco en sus comentarios –pues ya sabemos que le gustar ser muy directa, jiar jiar jiar) pero al final expresó su opinión al no estar de acuerdo con que algo personal se hiciera viral.

Y parece que el cargo de remordimiento le llegó a Noah, pues todo indica que los dos ya hicieron las paces. Hace unos días, el actor de Stranger Things volvió a su cuenta de TikTok donde publicó un video con el hitazo de Doja, “Kiss Me More”. Por supuesto que sus fans llenaron los comentarios para preguntarle sobre la bronca con la cantante y aunque no lo crean, le dio una respuesta a todos aquellos que andan con el pendiente, ya que dijo que las cosas estaban bien entre ambos.

“Chicos, todo está bien, me disculpé y todavía la sigo y amo su música. Sin rencores”, mencionó Noah Schnapp cuando le preguntaron por todo el conflicto que se armó entre él y Doja Cat. Así termina este chismecito, uno de los más extraños que nos ha dado la cultura pop en un buen rato. Solo esperamos que después de la polémica, la cantante tenga chance de conocer a Joseph Quinn y quién sabe, en una de esas hasta terminan juntos… todo puede pasar.

Foto: Captura de pantalla