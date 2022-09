Hubo una época en la que American Pie fue una de las franquicias de comedia más exitosas del cine, esto precisamente a finales de los 90. De la cinta original de 1999, vinieron varias secuelas así como una diversos spin-offs que quizá no encandilaban a la crítica por su humor considerado ‘demasiado sexual’… Pero en el público, sin duda, tuvo una recepción diferente.

Pues bien, agárrense que la saga se prepara para recibir una nueva entrega. Así lo confirmó The Hollywood Reporter en exclusiva este jueves 29 de septiembre, dando a entender que el proyecto está aún en etapas de desarrollo.

Imagen ilustrativa de la American Pie de 1999. Foto: Universal.

Habrá una nueva película de ‘American Pie’

Los tiempos han cambiado y es justo pensar si el humor clásico de American Pie funcionaría en estos tiempos. ¿O cambiaría en todo caso? Es cuestión de ver cómo funcionaría… y es posible que así se haga con este nuevo largometraje del que les hablamos.

Universal Studios, a través de su rama Universal 1440 Entertainment, ya trabaja en una nueva cinta de la franquicia. Hasta el momento, no se han dado muchos detalles reveladores como tal, pero se sabe que la película será escrita y dirigida por Sujata Day, guionista y actriz conocida por sus apariciones en la serie Insecure de HBO, además de dirigió y protagonizó la cinta de comedia dramática Definition Please del 2020.

Sujata Day escribirá y dirigirá la nueva ‘American Pie’. Foto: Getty.

Lo único que se ha comentado hasta el momento es que la película mantiene un guión original y se describe como una nueva versión aparte de lo que hemos visto en tiempos pasados. Así que, según esto, no sería para nada un reboot o un remake de las cintas clásicas de la saga.

Eso sí, al parecer la película sería un lanzamiento directo para video pues la division Universal 1440 Entertainment es una de las ramas de Universal Home Entertainment. Esto abre la duda sobre si esta película será parte de la franquicia principal de lanzamientos para el cine (American Pie, American Pie 2, American Wedding y American Reunion) o parte de las entregas caseras conocida como American Pie Presents (con los títulos complementarios Band Camp, The Naked Mile, Beta House, The Book Of Love, Girls Rules).

¿Cómo les fue a las últimas películas de la franquicia?

De la franquicia para cine de American Pie, American Reunion fue la que cerró la saga en 2012. La cinta, como se puede ver en sitios como Rotten Tomatoes, Film Affinity e IMDB, recibió reseñas mixtas de los críticos con tendencia a la baja, mientras que el público la recibió de mejor manera. A la cinta se le describió como una pieza funcional en cuestión de la nostalgia por las primeras películas.

En la cuestión de las películas para lanzamiento casero, la última que se estrenó fue American Pie Presents: Girls’ Rules del 2020. Y bueno, a esta de verdad no le fue tan bien como a la saga de spin-offs pues casi que paso desapercibida, además de que la crítica y el público no la valoraron de la mejor manera (30 por ciento de aprobación de la crítica y solo 14 por ciento del público en RT).

¿Será que la próxima entrega de la franquicia sea un éxito o siga con la tendencia a la baja de la última entrega?