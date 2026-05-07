Lo que necesitas saber: Esta primera medida afectará a unas 2,700 personas y pronto se ampliará para abarcar a los padres que adeuden más de 2,500 dólares.

Parece que los padres que deben manutención infantil en Estados Unidos ahora sí se la pensarán dos veces antes de no pagar… y es que comenzarán a revocar los pasaportes estadounidenses de miles de padres que adeudan 100,00 dólares o más.

Imagen ilustrativa de deudores de manutención // Foto: Pexels.

Estados Unidos revocará pasaportes a padres que adeuden manutención infantil

Lo dicho. Después de unos meses de que Estados Unidos anunciara la revocación de los pasaportes a padres que adeuden manutención infantil, por fin comenzará a aplicarse esta medida.

De acuerdo con The Associated Press, el Departamento de Estado le informó que a partir de este viernes 8 de mayo comenzarán las revocaciones de pasaportes. Aunque se centrarán en quienes adeudan 100,000 dólares o más.

¿Cuántas personas se quedarán sin su pasaporte estadounidense? Esta primera medida afectará a unas 2,700 personas. Hasta esta semana solo aplicaba a quienes solicitaban la renovación de sus pasaportes.

Imagen ilustrativa del pasaporte de Estados Unidos // Foto: Pexels.

Medida se ampliará a deudas de más de 2,500 dólares en manutención infantil…

Eso sí, esto no son buenas noticias para los que deben menos de los 100,000 dólares, pues con esta primera medida, se informó que pronto se ampliará para abarcar a los padres que adeuden más de 2,500 dólares. Tal cual se planteó hace unos meses.

Según la agencia AP, todavía no se tiene un número exacto de titulares de pasaportes que se verán afectados una vez se amplíe la medida, pues aún están recopilando datos. Aunque adelantaron que podrían ser miles de personas.

Por si te lo preguntabas, los afectados serán notificados de que no podrán utilizar su documento para viajar y deberán solicitar un nuevo pasaporte… hasta que se confirme el pago de la manutención.

Y en el caso de que se encuentren en el extranjero al momento de la revocación, se deberá acudir a una embajada o consulado de Estados Unidos para obtener un documento de viaje de emergencia para regresar a cumplir con sus pagos.