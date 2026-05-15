Lo que necesitas saber: Previo a estas fechas tan especiales en México, AUSTIN TV tendrá una gira en Europa.

Luego de ofrecer un primer adelanto del que será su próximo disco, Austin TV anuncia estos shows que darán en el Polyforum Siqueiros.

Austin TV se rifó como la banda mexicana que tocó más tarde en el festival. Foto: Luis Abraham Balderrama para sopitas.com.

Fechas y lugar de los shows de Austin TV

Y decir que las presentaciones que dará Austin TV serán especiales no sólo es por el “venue”, sino porque en esta serie de conciertos se interpretará por completo el nuevo disco de la banda, MA (claro, también habrá un set con lo mejor de su discografía).

Y hay más: los conciertos de Austin TV serán en formato 360 grados… entonces, hay que imaginar la producción que se prepara, si el nombre de los shows es “El Círculo de los Mariposas Amarillxs”.

Austin TV en Polyforum / Arte:@trevoreru

Los shows de Austin TV en el Polyforum Siqueiros (Foro de la Juventud) serán los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. Fechas más que significativas, en las que la banda adelanta que se ofrecerán conciertos “sobre la despedida y el duelo”.

Boletos para Austin TV en Polyforum Siqueiros

Más especial: el aforo para los tres shows será limitado. La preventa será sólo para miembros de PATREON este viernes 15 de mayo a las 11:00 horas.

Luego de la preventa PATREON, la venta general comenzará el sábado 16 de mayo a las 11:00. Esta se realizará únicamente en la tienda digital de AUSTIN TV con el siguiente rango de precios (más cargos por servicio):

Planta Baja : 999 pesos mexicanos

: 999 pesos mexicanos Planta Alta: 777 pesos mexicanos