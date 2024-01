Lo que necesitas saber: 'Barbie' es la película más taquillera de 2023 pero no recibió nominaciones para Greta Gerwig y Margot Robbie. ¿Y luego?

Llegó el momento definitivo en el que se anunciaron las y los nominados a los premios Oscar para este 2024. Para algunos, las nominaciones son más reveladoras que la entrega de premios porque ofrecen un panorama más amplio y real de las películas que sí fueron destacadas a lo largo del año.

Pero esto no significa, de ninguna manera, que las nominaciones sean “correctas” en el sentido de que se mencionen, de verdad, todas las cintas o personajes de la industria que tuvieron un impacto importante a nivel taquilla, innovación, narrativas, apuestas, o lo que se les ocurra.

Imagen ilustrativa de los Oscars / Foto: Getty Images

Los Oscar 2024 y Barbie

Esto, como seguro ya sospechan, lo decimos por lo que sucedió con Barbie. La película más taquillera de 2023, recibió un total de ocho nominaciones que incluyen Mejor Película, Actor y Actriz de Reparto, Guion adaptado, Diseño de vestuario, dos para Canción original y Diseño de producción.

Greta Gerwig y Margot Robbie quedaron fuera de las nominaciones en las categorías de Mejor Director y Mejor Actriz. ¿Por qué? Permanece como un misterio, pero vaya que una gran parte de la audiencia, varios medios y gente en redes sociales, se molestaron con la ausencia de las dos mentes creativas detrás de la que se podría mencionar como la película más importante de 2023 (más allá de la taquilla).

Escena de la película ‘Barbie’. Foto: Warner Bros. Pictures.

Pero también, otros se tomaron a mal el enojo de los demás, cuestionando si Barbie realmente es una buena película. ¿Lo es? Para nosotros sí, empezando por lo arriesgado del proyecto al humanizar a una muñeca que, irónicamente, ha forzado narrativas superficiales para las mujeres en todo el mundo.

Y no sólo lo lograron al mostrar situaciones tan absurdas como realistas que explicaban las complejidades en la cotidianidad de las mujeres, con mucha emoción, lágrimas, risas, canciones y seriedad.

Ocho nominaciones para Barbie menos para…

Sino que todos los aspectos que la acompañaron, existieron en función de un mundo de fantasía que es todo menos idílico y feliz. El diseño de producción, el vestuario y la fotografía (esta comandada por el mexicano Rodrigo Prieto), coexistieron para generar una conversación que a la fecha, no termina. ¿Y no se trata de eso el cine?

¿Y quién orquestó todo eso? Greta Gerwig. ¿Y quien no recibió una nominación al Oscar? Greta Gerwig. ¿Quién ayudó a sentar las bases de este filme y además, le dio cara a esa conversación que tuvimos, tenemos y tendremos? Margot Robbie. ¿Y quién no recibió una nominación al Oscar? Margot Robbie.

Greta Gerwig y Margot Robbie en una premier de ‘Barbie’. Foto: Getty.

Se ha señalado en diversas editoriales que el responsable de estas ausencias es el sexismo que impera no sólo en la Academia, sino en la industria del cine en general. No premiar a dos mujeres para que se conformen con la mención de Mejor Película que las engloba a las dos. “It’s too hard. It’s too contradictory…”, como dice Gloria en Barbie.

Y siguiendo el grandioso speech que se echa America Ferrera en la película, “it turns out, in fact, that not only are you doing everything wrong, but also everything is your fault!”. Resulta que muchos argumentan que Barbie no es una buena película y pues, por eso no las nominaron pero, ¿sí lo fue CODA?, ¿en serio?

La Academia ha hablado de diversidad e inclusión, de reglas que promuevan la igualdad. Entonces, nominan a Ryan Gosling por su personaje de Ken, pero no a Barbie. Y no es que una categoría de reparto no pueda existir sin la principal, pero sólo parece que no vieron la película. O tal vez sí la vieron, y decidieron asumir el rol de los ejecutivos de Mattel para meter a las dos creadoras en una caja de exhibición: te damos ocho nominaciones pero a ti ninguna. Cuotas y premios de consolación.

Ryan Gosling y Margot Robbie recientemente protagonizaron ‘Barbie’ de Greta Gerwig. Foto: Getty.

Otros escándalos de los Oscar: Blanchett vs Yeoh

Ahora bien. Este es el escándalo de los Oscar para 2024. Pero en los últimos años han habido bastantes e igual de graves. Apenas el año pasado hablamos de lo sucedido entre Cate Blanchett y Michelle Yeoh.

Se llegó a decir que Cate Blanchett debía dejar pasar el premio porque ella ya tenía dos en su repisa (asumimos que los tienen en una repisa) y además, es una actriz blanca. En cambio, Yeoh es asiática y su premio mostraría la diversidad que casi siempre queda escrita en papel… y no tenía ningún Oscar. Pues bien, en 2023 lo consiguió, y no sonamos agresivos porque no lo mereciera, pero los argumentos alrededor estaban cada vez más alejados del reconocimiento en sí mismo: ¿quién entregó la mejor actuación del año?

La respuesta es personal porque cada quien absorbe distintas cosas de las películas. Y esto es clave también para lo de Barbie, pero ya vamos para eso. La cosa es que, para nosotros, TÁR no existe sin Cate Blanchett: tres horas de una espiral de locura y violencia interna que se proyecta hacia la brutalidad de un mundo basado en el poder (y el cual, es justo decirlo, lo han sostenido en su totalidad los hombres).

Michelle Yeoh y Cate Blanchett en 2023 / Foto: Getty Images

Otros escándalos de los Oscar: CODA

Luego recuerden lo que sucedió con Dune y Denis Villeneuve. 10 nominaciones incluida Mejor Película. Pero no se nominó al director. La Academia dijo que nueve aspectos de la película fueron geniales, los cuales la convierten en una gran película. Luego dices que de esos nueve, seis merecen el premio. Pero nunca nominaste ni reconociste a la persona que orquestó todo eso. No hubo nominación para Villeneuve. ¿Por? Sigue siendo un misterio que jamás podremos resolver.

No tenemos nada en contra de CODA pero… ¿en verdad fue la mejor película de 2020 y 2021? No fue la épica de Dune; tampoco Licorice Pizza como la película más afable de Paul Thomas Anderson; tampoco The Power of the Dog y la intensidad de Jane Campion; ni el horror de los monstruos reales de Guillermo del Toro con Nightmare Alley; ni siquiera las tres horas de Drive My Car; ni el blanco y negro de Belfast; ni el sueño musical de Steven Spielberg con West Side Story; ni el apocalipsis de Don’t Look Up; ni King Richard (esta si la mencionamos al último a propósito). No, fue CODA… un remake.

No olvidemos los #OscarsSoWhite

Hace unos años el hashtag de #OscarsSoWhite reveló al mundo que en efecto, más del 60 por ciento de los miembros de la Academia eran hombres blancos que pedían a gritos películas con narrativas basadas en el white savior que incluyen:

Películas de guerra, por ejemplo, mejor si son de la Segunda Guerra Mundial; películas sobre amistades imposibles donde el personaje blanco luche por su amistad con otro de color; películas políticas e históricas con eventos que plantean a la potencia mundial como el héroe que todos necesitábamos; etcétera, etcétera.

Mahershala Ali como el doctor Donald Shirley y Viggo Mortensen como Tony Vallelonga.

¿Los Oscar siguen siendo relevantes?

Todo este choro es para hacernos una pregunta seria: ¿los premios Oscar siguen siendo relevantes?, ¿significan algo?

Año con año se plantea la misma cuestión y año con año nos enojamos con algo. Y por la conversación que hubo alrededor de Barbie, parece que sí siguen siendo relevantes y determinantes para los medios y las audiencias.

Los Oscar son los premios más importantes para la industria del entretenimiento. Pero no son absolutos. Lo que queremos decir es que lo que diga la Academia con sus nominaciones y galardones, no afecta el impacto que tuvo la película a un nivel colectivo e individual.

¿Cómo se eligen a los ganadores de los premios Oscar? / Foto: Getty Images

¿Lo que logró el discurso de Barbie se pierde o tiene un retroceso con las decisiones de los Oscar? No. Barbie no cambia en nada con la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie entre las nominadas. Barbie generó y genera una conversación relevante que no se había puesto sobre la mesa. Y además, no pierde sus más de mil millones de dólares recaudados en la taquilla ni le quita a Gerwig el trono como la primera directora en llegar a estos números.

Así como tampoco cambian los cientos de listados que salieron a finales de 2023 y que pusieron a Past Lives como la mejor película del año. De hecho, Past Lives se podría ver más afectada por la ausencia de Celine Song como Mejor Director y Greta Lee como Mejor Actriz porque hablamos de una película de corte independiente, con un presupuesto mucho menor y una campaña que no se compara con ninguna otra de las nominadas. Pero esa es otra historia.

Greta Lee como Nora en ‘Past Lives’ / Foto: A24

Barbie sigue siendo la película más destacada de 2023. Gloria nos sigue haciendo llorar con su discurso. Podemos seguir lamentado que Ken haya perdido el interés en el patriarcado cuando descubrió que no tenía nada que ver con caballos. Seguiremos cantando y bailando “Dance the Night” de Dua Lipa. Dejémoslo ir, y el 10 de marzo, cuando se anuncien a los ganadores, reflexionemos en que a nadie le importó que Leonardo DiCaprio no recibiera nominación por Killers of the Flower Moon.

